YouTube уничтожил 11 миллионов видеороликов после жесточайшей проверки

Коронавирус повлиял на качество оценивания видеороликов человеком, поэтому Google использовал искусственный интеллект для модерации контента

В период с апреля по июнь 2020 года YouTube устроил массовое уничтожение видео – было удалено 11,4 миллионов роликов. Подавляющее количество из которых – 10,85 миллионов – было очищено автоматизированными системами, сообщила Google. Коронавирус и последующий карантин снизил качество модерации людьми, которые проверяют, нарушает ли загруженный контент правила размещения. В результате было принято решение о применении алгоритмов искусственного интеллекта с помощью автоматизированных систем. Это помогло обнаружить втрое больше запрещенных видеороликов.

"Под удаление роликов из YouTube попали материалы, которые нарушают правила размещения. Под них попали ролики с экстремизмом, мошенничеством, спамом и потенциально опасным контентом для детей, который может подвергнуть опасности несовершеннолетних", – прокомментировала пресс-служба YouTube.

Смотрите также в сюжете о том, как украинцы оказались зависимы от интернета:

Среди удаленных видео 3,8 миллиона были опасными для детей, 3,2 миллиона несли характер спама или мошенничества, 1,7 миллиона изображали обнаженные тела или были сексуального характера, 1,2 миллиона демонстрировали откровенное насилие и 900 тысяч – пропагандировали экстремизм. Причем лишь 3% из удаленных видео привели к апелляции, из которых лишь половина были восстановлены, так как были ошибочно исключены из видеохостинга.

Более того, лишь 382 тысячи видеороликов были отмечены пользователями, как нежелательные, 167 тысяч отмечены отдельными доверенными лицами. Три четверти из них были удалены, прежде чем они получили более 10 просмотров.

Напомним, что ранее YouTube удалил пропагандистский канал РФ, показывающий ужасы войны на Донбассе. Также недавно Google закрыла важный проект на YouTube.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться