Зачем Google помогает Пентагону в создании искусственного интеллекта
Google заключила партнёрство с Министерством обороны США для разработки специального алгоритма
Пилотным проектом Google совместно с Минобороны стала инициатива Maven. Технологии компании понадобились Пентагону из-за количества материала, которые снимают военные дроны каждый день.
Данных стало так много, что аналитики ведомства уже физически не способны его отсмотреть. Как отметил соавтор отчёта об использовании искусственного интеллекта в армии Грег Аллен (Greg Allen), военные научились собирать информацию, но не позаботились о технологиях для анализа данных.
Сотрудники Google узнали о проекте из внутренней интернет-рассылки. Источники издания уточнили, что некоторые из них возмутились использованием технологий компании в военных целях. Собеседники Gizmodo отметили, что рассылка подняла важный вопрос об этичности разработки и использования машинного обучения.
В задачи Maven входит распознавание 38 категорий объектов, заснятых военными дронами. Алгоритм в том числе должен отслеживать перемещения людей, когда они заходят или выходят из разных помещений.
В разговоре с Gizmodo представитель компании подтвердил сотрудничество с Министерством обороны США и отметил, что в компании знают о проблемах этичности использования искусственного интеллекта в военных целях и уже разрабатывают соответствующие политики.
Напомним, ранее Пентагон прокомментировал заявления Путина о новом оружии: Мы полностью готовы,
Также сообщалось, что США выделили 40 миллионов долларов на борьбу с российской пропагандой
О том, как обычный подросток сумел вычислить номер главы Пентагона, смотрите на видео ниже:
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