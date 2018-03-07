Зачем Google помогает Пентагону в создании искусственного интеллекта

Пилотным проектом Google совместно с Минобороны стала инициатива Maven. Технологии компании понадобились Пентагону из-за количества материала, которые снимают военные дроны каждый день.

Данных стало так много, что аналитики ведомства уже физически не способны его отсмотреть. Как отметил соавтор отчёта об использовании искусственного интеллекта в армии Грег Аллен (Greg Allen), военные научились собирать информацию, но не позаботились о технологиях для анализа данных.

Сотрудники Google узнали о проекте из внутренней интернет-рассылки. Источники издания уточнили, что некоторые из них возмутились использованием технологий компании в военных целях. Собеседники Gizmodo отметили, что рассылка подняла важный вопрос об этичности разработки и использования машинного обучения.

В задачи Maven входит распознавание 38 категорий объектов, заснятых военными дронами. Алгоритм в том числе должен отслеживать перемещения людей, когда они заходят или выходят из разных помещений.

В разговоре с Gizmodo представитель компании подтвердил сотрудничество с Министерством обороны США и отметил, что в компании знают о проблемах этичности использования искусственного интеллекта в военных целях и уже разрабатывают соответствующие политики.

Напомним, ранее Пентагон прокомментировал заявления Путина о новом оружии: Мы полностью готовы,

Также сообщалось, что США выделили 40 миллионов долларов на борьбу с российской пропагандой

О том, как обычный подросток сумел вычислить номер главы Пентагона, смотрите на видео ниже:



