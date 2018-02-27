США выделили 40 миллионов долларов на борьбу с российской пропагандой

Сегодня, 10:45

В Пентагоне решили значительно увеличить расходы на противостояние иностранной пропаганде

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Пентагон и Государственный департамент США договорились о выделении не менее 40 миллионов долларов на борьбу с иностранной пропагандой. 

Об этом сообщает Politico.

В официальном объявлении Россия не называлась прямым текстом, однако ясно, что планы США будут в первую очередь сосредоточены на борьбе с пропагандой Кремля.

Американские ведомства подписали меморандум о взаимопонимании по переводу денег из Пентагона в государственный американский центр (Global Engagement Center, GEC), который был основан в 2016 году для борьбы с исламистской пропагандой. Позже его мандат был расширен, чтобы включать противодействие дезинформации.

"Это финансирование имеет решающее значение для обеспечения того, чтобы мы продолжим агрессивно реагировать на злонамеренное влияние и дезинформацию, и мы можем использовать более глубокие партнерские отношения с нашими союзниками, Силиконовой долиной и другими партнерами в этой борьбе", – заявил Стив Гольдштейн, заместитель госсекретаря по вопросам публичной дипломатии и государственным делам.

Конгресс США решил увеличить усилия по борьбе с российской пропагандой еще прошлым летом. Это решение было ответом на вмешательство РФ в президентские выборы 2016 года и для борьбы с российскими попытками влиять на политику США.

Как сообщалось, в США предупредили о готовящемся вмешательстве РФ в выборы в Конгресс. Директор национальной разведки США Дэн Коутс заявил, что в США ожидают усиление российской пропаганды и кампаний в социальных сетях, увеличение фейковых новостей перед американскими выборами, который состоятся осенью.

Кроме того, в США также уверяют, что Кремль готовит новую хакерскую атаку на выборы в США 2018 года. Аналитик отмечает, что президент США Дональд Трамп не желает признавать масштабы возможного "российского вмешательства" в выборы в США в 2016 году. Он не прислушивается ни к аналитикам, ни к собственным советникам.
Россия, США, пентагон, кремль, пропаганда

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