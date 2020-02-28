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Женевский автосалон 2020 отменили впервые за 70 лет: помешал коронавирус

Правительство Швейцарии запретило проведение мероприятий в стране на тысячу и более человек

Евгений Опанасенко
Сегодня, 13:58

Женевский автосалон 2020 официально отменен впервые за 70 лет. Правительство Швейцарии выдало указ о запрете проведения массовых мероприятий, если на них собирается тысячу или более людей. Отмена автосалона связана с опасением распространения вспышки коронавируса COVID-19, который постепенно фиксируется в Европе. В стране обеспокоены сложившейся ситуацией и решили обезопасить своих граждан. Запрет продлится до 15 марта.

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"Учитывая текущую ситуацию и распространение коронавируса, федеральный совет квалифицировал ситуацию в Швейцарии как "особую" с точки зрения Закона об эпидемиях", – заявило правительство Швейцарии.

"Мы сожалеем, что автосалон в Женеве в 2020 году будет отменен, но должны подчиниться указу", – заявил представитель пресс-конференции в пятницу.

Шоу переносить не будут, так как организаторы говорят, что мероприятие "слишком большое, чтобы его откладывать". Первоначально ожидалось, что шоу начнется на следующей неделе, а первый день для прессы планировался во вторник, 3 марта.

Смотрите также в сюжете о том, как и где распространился коронавирус:

Для Женевского автосалона был запланирован ряд дебютов, в том числе Mercedes-Benz E-Class, Volkswagen Golf GTI и другие. Некоторые автопроизводители подтвердили, что анонсируют свои новинки в соответствии с планом на своих сайтах и в пресс-релизах для СМИ.

Напомним, что ранее представлен кроссовер нового поколения Kia Sorento 2020, который должны были показать на Женевском автосалоне 2020. Также на автосалоне должен был дебютировать гиперкар Czinger 21C, созданный на 3D-принтере, способный развивать скорость 431 км/ч.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Источник: CNET
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