Коронавирус заразил украинцев: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения

Болезнь проникла в 26 стран, 40 тысяч человек больны, более 900 - скончались

Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon

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В декабре 2019 года в китайском городе Ухань произошла вспышка пневмонии, вызванная ранее неизвестным типом коронавируса 2019-nCov. Первыми заболевшими оказались посетители местного рынка морепродуктов, позднее выяснилось, что вирус передается от человека к человеку. Со временем число больных превысило 40 тысяч, более 900 человек умерли. Заболевание зафиксировано уже 26 странах. До Украины этот вирус еще не добрался, однако двое украинцев, турист и член экипажа круизного лайнера Diamond Princess, застрявшего у берегов Японии, были инфицированы новым коронавирусом.

В американском Центре системологии и системы имени Джона Хопкинса создали онлайн-карту, на которой в режиме реального времени можно посмотреть, как распространяется китайский коронавирус по планете:

Сайт "Сегодня" следит за развитием ситуации, публикует советы медиков и заявления лиц, ответственных за здравоохранение, размещает актуальные фото и видео, а также карты распространения смертельного вируса:

13:59 Среди людей, которые заразились новым типом коронавируса на борту японского круизного лайнера Diamond Princess, обнаружили второго гражданина Украины.

"Сейчас украинцы сняты с лайнера и перевезены в японскую больницу столичного региона. Там они будут находиться в изоляции под соответствующим медицинским наблюдением не менее 14 дней", – заявили в Министерстве здравоохранения Украины.

12:35 Специалисты выявили новый путь передачи китайского коронавируса 2019-nCov — им может стать диарея . Считается, что основным способом распространения вируса является воздушно-капельный путь, то есть угрозу несет кашель зараженного человека, а также загрязненные поверхности. В то же время специалисты подчеркивали, что этот вывод основан на исследовании пациентов с респираторными симптомами, хотя инфекция также вызывала расстройства пищеварительного тракта.

12:34 В морском порту Одессы из-за угрозы смертельно опасного коронавируса из Китая усилили меры безопасности . Теперь эпидемиологи проверяют экипажи прибывающих судов

"Мы вынуждены перейти почти на 100-процентный контроль экипажей с учетом специфики работы моряков. Случаи завоза коронавируса зафиксированы уже в 26 странах. Даже если моряк не посещал Китай в последнее время, мы не знаем, каким рейсом он летел на очередную смену экипажа, с кем контактировал в самолете", – рассказала врач-эпидемиолог с 35-летним стажем Нина Старова.

11:57 В консульстве рассказали о самочувствии гражданина Украины на борту карантинного круизного лайнера Diamond Princess , который заразился коронавирусом в Японии.

09:37 Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус считает, что ситуация с распространением нового коронавируса 2019nCoV может оказаться "только верхушкой айсберга" , заражаемость за пределами Китая пока небольшая, но может и вырасти.

Больше о том, как распространялся вирус, читайте в спецтеме сайта "Сегодня": "Коронавирус-убийца все ближе к Украине: что известно о новой пневмонии" .

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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