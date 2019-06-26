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Живительная радиация: растения в Чернобыле научились побеждать рак

Растения в Чернобыльской зоне спасло то, что они не в состоянии двигаться и вынуждены приспосабливаться

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:18
Почему растения оказались устойчивыми к радиационному облучению?
Почему растения оказались устойчивыми к радиационному облучению?
Фото: Pixabay

Ядерная катастрофа 1986 года в Чернобыле превратила некогда густонаселенный Припять в город-призрак и привела к созданию зоны отчуждения площадью более 2000 м². Многие проживающие в этой зоне, а также ликвидаторы, пострадали от катастрофы, получив не только лучевую болезнь, но раковые заболевания.

Смотрите также в сюжете о хронике событий Чернобыльской катастрофы:

Тем не менее, Чернобыльская зона отчуждения не мертва, а процветает бурной жизнью. Окружающая территорию ЧАЭС зараженная местность удивительным образом повлияла на растительность, которая смогла не только восстановиться за тридцать лет, но и стала расти еще лучше. Люди и животные были бы давно убиты огромными дозами радиации, которую получают растения в наиболее загрязненных районах. Почему флора оказалась такой устойчивой к облучению после катастрофы?

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Чтобы ответить на этот вопрос, нам прежде всего необходимо понять, как излучение ядерных реакторов влияет на живые клетки. Радиоактивный материал Чернобыля "нестабилен", потому что постоянно излучает высокоэнергетические частицы и волны, которые разрушают клеточные структуры или производят химически активные вещества, атакующие клеточный механизм. 

Большинство частей клетки можно заменить в случае повреждения, но ДНК — это важное исключение. При высоких дозах облучения ДНК становится битой и клетки быстро умирают. Низкие дозы могут привести к меньшему ущербу с точки зрения мутаций, изменяющих функции клеток — к примеру, делают их канцерогенными, неконтролируемо размножающимися и внедряющимися в другие части тела.

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У животных это часто приводит к летальному исходу, потому что их клетки не особо гибкие. Представьте себе биологию животных как сложную машину, в которой у каждой клетки и органа свое место и предназначение, и все части должны работать и взаимодействовать сообща, чтобы особь развивалась и выживала. К примеру, человек не в состоянии прожить без мозга, легких или сердца.

Несмотря на радиационное загрязнение, растений это "не пугает"
Несмотря на радиационное загрязнение, растений это "не пугает"
Фото: Pixabay

Растения развиваются гораздо более гибко. Поскольку они не могут двигаться, у них нет выбора, кроме как приспосабливаться к обстоятельствам, в которых они оказались. Вместо того, чтобы иметь определенную структуру, как у животного, растения создают ее по мере развития. Выращивают корни подлиннее или стебли повыше — это зависит от баланса химических сигналов от других частей растения, а также света, температуры, воды и условий питания.

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Крайне важно, что в отличие от клеток животных почти все клетки растений способны создавать новые клетки любого типа, в которых нуждается растение. Вот почему садовник может вырастить новое растение из черенка, при этом корни прорастут из того, что когда-то было стеблем или листом.

Растения нашли способ побеждать рак
Растения нашли способ побеждать рак
Фото: Pixabay

Все это означает, что растения могут заменять мертвые клетки или ткани гораздо легче, чем животные, независимо от того, повреждены они в результате нападения животного или радиации.  И хотя радиация и другие типы повреждений ДНК могут вызывать опухоли у растений, мутировавшие клетки, как правило, не способны переходить из одной части растения к другой, как в процессе рака, благодаря жестким соединительным стенкам, окружающим клетки растения. Таким "опухоли" не будут фатальными в подавляющем большинстве случаев, потому что растение найдет способ работать и без неисправной ткани.

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В дополнение ко врожденной устойчивости к радиации, некоторые растения в чернобыльской зоне отчуждения, похоже, используют дополнительные механизмы для защиты своей ДНК, меняют химический состав, чтобы сделать ее более устойчивой к повреждениям и включают системы для ее восстановления, если она не работает. Уровень естественного облучения на поверхности Земли был намного выше в далеком прошлом, когда развивались первые растения, поэтому растения в зоне отчуждения могут применять эти древние механизмы защиты.

Напомним, что ранее после сериала от HBO в Украине начался туристический бум, мы узнавали, что посмотреть в Чернобыле. В то же время, нашумевший сериал "Чернобыль" от HBO хотят продлить.

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Источник: Popular Science
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