53-летняя звезда "Секса в большом городе" во второй раз стала мамой

Актриса усыновила второго ребенка

Кристин Дэвис. Фото: Getty

53-летняя американская актриса Кристин Дэвис, известная по роли Шарлотты в сериале "Секс в большом городе", во второй раз стала мамой – актриса усыновила мальчика.

Радостной новостью эксклюзивно поделился со всеми американский журналист Марк Малкин на своей странице на Facebook.

"Могу эксклюзивно подтвердить, что звезда "Секса в большом городе" усыновила второго ребенка. Кристин Дэвис впервые стала мамой в 2011 году. Когда она усыновила девочку. Сейчас Джемме 7 лет. "Это то, к чему я стремилась долгое время. Исполнение этого желания стало еще более радостно. Чем я себе представляла. Чувствую себя такой счастливой", – рассказывала Дэвис в одном из интервью для People после того, как она усыновила Джемму. Теперь же она счастлива вдвойне. Мои поздравления", – написал журналист.

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