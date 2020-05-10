Ахтем Сеитаблаев: "Я бы никогда не стал артистом, если бы не моя мама"
Режиссер театра и кино принял участие в спецпроекте Сегодня.Lifestyle ко Дню матери
10 мая в Украине и мире отмечается трогательный праздник – День матери. К этому особенному дню Сегодня.Lifestyle подготовили эксклюзивный спецпроект о силе веры мамы в своего ребенка, наполненный чувствами, переживаниями и глубокими эмоциями.
МАМА – первое слово, главное слово в каждой судьбе. Мамы поддерживают наш выбор поступать в театральный вместо юридического, сидят в первом ряду на трибунах и болеют за нас во время спортивных соревнований, закрывают глаза на низкие оценки по математике, понимая, что в ее ребенке растет будущий артист!
Украинские актеры, телеведущие, спортсмены и певцы поделились своей историей о том, как мама повлияла на их выбор в жизни, как помогла с ним определиться, как поддержала решение и воплотила детскую мечту в реальность.
"Тепло, покой. Я лежу на маминых коленях, ее длинные красивые пальцы тихо и не спеша гладят меня по голове. Я засыпаю..." – первое, что вспоминает Ахтем, когда мы спросили у него о Маме.
Режиссер признается, что своим успехом обязан своей маме Суфие. Именно она поверила в него и дала направление в жизни. "Я бы никогда не стал артистом, если бы не моя мама! Так как именно она привела меня за руку на актерский курс. Я абсолютно мамин сын – мечтай, верь, вставай и делай", – говорит Ахтем Сеитаблаев.
Он также с трепетом и нежностью вспоминает те наставления и советы, которые помнит по сей день: "Ты киримли, а потому должен знать дело, которым занимаешься, не на 5, а как минимум на 8". И благодарит маму за все, потому что ее дельные советы ценны вне времени: "Чем чаще тебя пытаются сломать, тем больше сохраняй спокойствие. Если будешь заниматься тем, что тебе действительно нравится, никогда не будешь работать".
"Если бы не ты... МАМА" – спецпроект о силе веры мамы в своего ребенка и как порой именно она заставляет достигать нас тех высот, о которых даже боялись мечтать.
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