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Ахтем Сеитаблаев: "Я бы никогда не стал артистом, если бы не моя мама"

Режиссер театра и кино принял участие в спецпроекте Сегодня.Lifestyle ко Дню матери

10 мая в Украине и мире отмечается трогательный праздник – День матери. К этому особенному дню Сегодня.Lifestyle подготовили эксклюзивный спецпроект о силе веры мамы в своего ребенка, наполненный чувствами, переживаниями и глубокими эмоциями.

МАМА – первое слово, главное слово в каждой судьбе. Мамы поддерживают наш выбор поступать в театральный вместо юридического, сидят в первом ряду на трибунах и болеют за нас во время спортивных соревнований, закрывают глаза на низкие оценки по математике, понимая, что в ее ребенке растет будущий артист!

Украинские актеры, телеведущие, спортсмены и певцы поделились своей историей о том, как мама повлияла на их выбор в жизни, как помогла с ним определиться, как поддержала решение и воплотила детскую мечту в реальность.

Ахтем Сеитаблаев

Режиссер, актер Ахтем Сеитаблаев Фото: Тарас Безпалый, Сегодня

"Тепло, покой. Я лежу на маминых коленях, ее длинные красивые пальцы тихо и не спеша гладят меня по голове. Я засыпаю..." – первое, что вспоминает Ахтем, когда мы спросили у него о Маме.

Режиссер признается, что своим успехом обязан своей маме Суфие. Именно она поверила в него и дала направление в жизни. "Я бы никогда не стал артистом, если бы не моя мама! Так как именно она привела меня за руку на актерский курс. Я абсолютно мамин сын – мечтай, верь, вставай и делай", – говорит Ахтем Сеитаблаев.

Ахтем Сеитаблаев с мамой (из личного архива) Фото: Сегодня

Он также с трепетом и нежностью вспоминает те наставления и советы, которые помнит по сей день: "Ты киримли, а потому должен знать дело, которым занимаешься, не на 5, а как минимум на 8". И благодарит маму за все, потому что ее дельные советы ценны вне времени: "Чем чаще тебя пытаются сломать, тем больше сохраняй спокойствие. Если будешь заниматься тем, что тебе действительно нравится, никогда не будешь работать".

Мама, просто люблю, просто за все... за все, что во мне, за все, что надо мною...

"Если бы не ты... МАМА" – спецпроект о силе веры мамы в своего ребенка и как порой именно она заставляет достигать нас тех высот, о которых даже боялись мечтать.

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