Затишок. Костюм з левенятком, в який мама одягає мене малого до садочку. І її руки. Це те, з чим в мене асоціюється мама, коли я про неї згадую.



Попри те, що батько завжди працював на керівних посадах, ми не були заможною родиною. Він мав принципи. Не крав. Тому і каталась мама то з татом, то з бабусею спочатку в Югославію, а потім у Польщу. Там вони продавали якісь китайські будильники, електродрелі тощо.



А звідти везли джинси, які мама потім продавала на базарі. Дружина начальника, районного масштабу, з двома вищими освітами…



Але ми були багаті на любов всередині сім'ї і на книги.