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Сегодня.Lifestyle поздравляет всех с Днем матери
МАМА - первое слово, главное слово в каждой судьбе! Именно она отводит нас на уроки вокала, покупает первую ракетку или дарит мольберт и кисти.

МАМЫ поддерживают наш выбор поступать в театральный вместо юридического, сидят в первом ряду на трибунах и болеют за нас во время спортивных соревнований, закрывают глаза на низкие оценки по математике, понимая, что в ее ребенке растет будущий артист!
Сегодня.Lifestyle поздравляет всех с Днем матери
МАМА - первое слово, главное слово в каждой судьбе! Именно она отводит нас на уроки вокала, покупает первую ракетку или дарит мольберт и кисти.

МАМЫ поддерживают наш выбор поступать в театральный вместо юридического, сидят в первом ряду на трибунах и болеют за нас во время спортивных соревнований, закрывают глаза на низкие оценки по математике, понимая, что в ее ребенке растет будущий артист!
"Если бы не ты... МАМА" - спецпроект о силе веры мамы в своего ребенка и как порой именно она заставляет достигать нас тех высот, о которых даже боялись мечтать.
"Если бы не ты... МАМА" - спецпроект о силе веры мамы в своего ребенка и как порой именно она заставляет достигать нас тех высот, о которых даже боялись мечтать.
Мария Ефросинина
украинская телеведущая
ИСТОЧНИК ФОТО: личный архив и Instagram телеведущей
instagram Марии
"Главное – распознать свои желания и интересы. Мы сделаем все, чтобы их попробовать"
Прими мама в тот день другое решение, возможно, моя жизнь сложилась совсем по-другому. Мама могла поставить тогда свои желания на первое место, например, купить шубу или что-то другое. Тогда для советских людей это было немыслимо, все жили в накопительном состоянии.

А моя мама взяла и послала все это к черту, потому что ее 10-летняя девочка подавала огромные надежды на изучение языков. Ее не волновало, перегорю ли я снова, как это было с гимнастикой, захочу ли я этим вообще заниматься через два-три года, а может, я вообще захочу стать экономистом.

Ничто это она тогда не брала в счет, а приняла решение, которое в итоге стало моим билетом в большую столичную жизнь.
"Главное – распознать свои желания и интересы. Мы сделаем все, чтобы их попробовать"
Прими мама в тот день другое решение, возможно, моя жизнь сложилась совсем по-другому. Мама могла поставить тогда свои желания на первое место, например, купить шубу или что-то другое. Тогда для советских людей это было немыслимо, все жили в накопительном состоянии.

А моя мама взяла и послала все это к черту, потому что ее 10-летняя девочка подавала огромные надежды на изучение языков. Ее не волновало, перегорю ли я снова, как это было с гимнастикой, захочу ли я этим вообще заниматься через два-три года, а может, я вообще захочу стать экономистом.

Ничто это она тогда не брала в счет, а приняла решение, которое в итоге стало моим билетом в большую столичную жизнь.
ЧТО СДЕЛАЛА МАМА МАШИ
Ахтем Сеитаблаев
актер, режиссер театра и кино
Ахтем Сеитаблаев
актер, режиссер
театра и кино
ИСТОЧНИК ФОТО: личный архив Ахтема Сеитаблаева
архив Ахтема
Просто люблю, просто за все... За все, что во мне, за все, что надо мною...
Я бы никогда не стал артистом, если бы не моя мама! Так как именно она привела меня за руку на актерский курс.

Мама не только помогла мне сделать первые шаги в сфере, которая стала для меня будущей профессией, но и дала очень правильный, дельный совет: "Если будешь заниматься тем, что тебе действительно нравится, то никогда не будешь работать..."

Но это был не единственный совет мамы, который я помню и по сей день! И я не боюсь признаться, что я абсолютно мамин сын!
Просто люблю, просто за все... За все что, во мне, за все, что надо мною...
Я бы никогда не стал артистом, если бы не моя мама! Так как именно она привела меня за руку на актерский курс.

Мама не только помогла мне сделать первые шаги в сфере, которая стала для меня будущей профессией, но и дала очень правильный, дельный совет: "Если будешь заниматься тем, что тебе действительно нравится, то никогда не будешь работать..."

Но это был не единственный совет мамы, который я помню и по сей день! И я не боюсь признаться, что я абсолютно мамин сын!
КАКИЕ СОВЕТЫ ДАЛА МАМА АХТЕМУ
Элина Свитолина
профессиональная украинская теннисистка
Элина Свитолина
профессиональная украинская теннисистка
ИСТОЧНИК ФОТО: личный архив Элины Свитолиной
архив Элины
Когда я слышу слово "мама", конечно же, я думаю о своей маме
Если бы не мама, то у меня не было бы характера победителя!

Ее совет, который я очень хорошо помню: "Если ты из Украины и хочешь, чтобы тебя заметили на мировой арене, то ты должна работать намного больше, чем спортсмены, например, из Англии или Штатов. Ты должна показывать лучшие результаты".

С тех пор я постоянно работаю над собой - на корте и в жизни! Специфика тенниса такова, что практически каждую неделю у тебя случаются проигрыши, это тяжело... И с самого детства поддержка мамы придавала и продолжает придавать мне силу и веру в то, что я могу быть лучшей теннисисткой.
Когда я слышу слово "мама", конечно же, я думаю о своей маме
Если бы не мама, то у меня не было бы характера победителя!

Ее совет, который я очень хорошо помню: "Если ты из Украины и хочешь, чтобы тебя заметили на мировой арене, то ты должна работать намного больше, чем спортсмены, например, из Англии или Штатов. Ты должна показывать лучшие результаты".

С тех пор я постоянно работаю над собой - на корте и в жизни! Специфика тенниса такова, что практически каждую неделю у тебя случаются проигрыши, это тяжело... И с самого детства поддержка мамы придавала и продолжает придавать мне силу и веру в то, что я могу быть лучшей теннисисткой.
КАК МАМА ВОСПИТАЛА В ЭЛИНЕ ЧЕМПИОНКУ
DZIDZIO
украинский певец
DZIDZIO
украинский певец
ИСТОЧНИК ФОТО: instagram DZIDZIO
instagram DZIDZIO
Дякую Вам, моя рідна і сильна МАМА за ВСЕ, що я маю у житті!
У травні 1983 року мою маму привезли в лікарню містечка Ходорів з опіками третього ступеня на ногах. Так страшно мама обпеклася, коли розпалювала в селі кухню (піч) і випадково, замість солярки, полила дрова бензином.

Шкіра на ногах зверху до колін злазила кусками, дуже висока температура тіла, треба було негайно робити пересадку шкіри, маму почали колоти знеболювальним, і тут в палату забігає лікар і повідомляє, що МАМА - ВАГІТНА, приблизно другий місяць.

Лікар наполягав, що треба вже і негайно робити аборт, бо дитина не виживе. Дитина, певно, вже нежива, а моя Мама сказала...
Дякую Вам, моя рідна і сильна МАМА за ВСЕ, що я маю у житті!
У травні 1983 року мою маму привезли в лікарню містечка Ходорів з опіками третього ступеня на ногах. Так страшно мама обпеклася, коли розпалювала в селі кухню (піч) і випадково, замість солярки, полила дрова бензином.

Шкіра на ногах зверху до колін злазила кусками, дуже висока температура тіла, треба було негайно робити пересадку шкіри, маму почали колоти знеболювальним, і тут в палату забігає лікар і повідомляє, що МАМА - ВАГІТНА, приблизно другий місяць.

Лікар наполягав, що треба вже і негайно робити аборт, бо дитина не виживе. Дитина, певно, вже нежива, а моя Мама сказала...
ЧТО ОТВЕТИЛА МАМА DZIDZIO
NK | Настя Каменских
украинская певица
NK | Настя Каменских
украинская певица
ИСТОЧНИК ФОТО: архив и Instagram NK
instagram NK
Все самое лучшее я взяла от родителей
Своим родителям я благодарна за многое! Родилась я в музыкальной семье и с самого детства была окружена музыкой.

Мама говорит, что я была очень трудолюбивым ребенком. Правда, тогда мне казалось, что я недостаточно провожу времени за простыми детскими играми.

Сейчас же я ей очень благодарна за свое детство, ведь она привила мне любовь к самодисциплине, развитию и взращивала желание всегда достигать своих целей и никогда не останавливаться.
Все самое лучшее я взяла от родителей
Своим родителям я благодарна за многое! Родилась я в музыкальной семье и с самого детства была окружена музыкой.

Мама говорит, что я была очень трудолюбивым ребенком. Правда, тогда мне казалось, что я недостаточно провожу времени за простыми детскими играми.

Сейчас же я ей очень благодарна за свое детство, ведь она привила мне любовь к самодисциплине, развитию и взращивала желание всегда достигать своих целей и никогда не останавливаться.
ЧЕМУ МАМА УЧИЛА НАСТЮ С ДЕТСТВА
Сергей Притула
украинский телеведущий
Сергей Притула
украинский телеведущий
ИСТОЧНИК ФОТО: пресс-служба Нового канала
пресс-служба Нового канала
Мама, я тебе люблю за… ВСЕ!
Затишок. Костюм з левенятком, в який мама одягає мене малого до садочку. І її руки. Це те, з чим в мене асоціюється мама, коли я про неї згадую.

Попри те, що батько завжди працював на керівних посадах, ми не були заможною родиною. Він мав принципи. Не крав. Тому і каталась мама то з татом, то з бабусею спочатку в Югославію, а потім у Польщу. Там вони продавали якісь китайські будильники, електродрелі тощо.

А звідти везли джинси, які мама потім продавала на базарі. Дружина начальника, районного масштабу, з двома вищими освітами…

Але ми були багаті на любов всередині сім'ї і на книги.
Мама, я тебе люблю за… ВСЕ!
Затишок. Костюм з левенятком, в який мама одягає мене малого до садочку. І її руки. Це те, з чим в мене асоціюється мама, коли я про неї згадую.

Попри те, що батько завжди працював на керівних посадах, ми не були заможною родиною. Він мав принципи. Не крав. Тому і каталась мама то з татом, то з бабусею спочатку в Югославію, а потім у Польщу. Там вони продавали якісь китайські будильники, електродрелі тощо.

А звідти везли джинси, які мама потім продавала на базарі. Дружина начальника, районного масштабу, з двома вищими освітами…

Але ми були багаті на любов всередині сім'ї і на книги.
ЛЮБОВЬ К ЧЕМУ ПРИВИЛА МАМА СЕРГЕЮ
Екатерина Кухар
украинская прима-балерина
Екатерина Кухар
украинская прима-балерина
ИСТОЧНИК ФОТО: личный архив Екатерины Кухар
архив Кати
Если бы не ты, моя жизнь никогда не была бы такой успешной и наполненной всей палитрой чувств и эмоций
Я помню в хореографическом училище мама всегда мне говорила: «В балете нужно быть первой и лучшей, или не танцевать вообще». Этот совет и рвение я считаю применимым ко многим жизненным позициям.

Моя мама во всем старалась принимать участие. Всегда смотрела на меня на дополнительных занятиях, постигая все азы классического искусства, чтобы потом, дома, когда я повторяла танцевальные элементы, она могла давать мне правильные советы и делать компетентные замечания.

Если бы мама не посвятила мне всю свою жизнь – моя жизнь не была бы такой, как сейчас!
Если бы не ты, моя жизнь никогда не была бы такой успешной и наполненной всей палитрой чувств и эмоций
Я помню в хореографическом училище мама всегда мне говорила: «В балете нужно быть первой и лучшей, или не танцевать вообще». Этот совет и рвение я считаю применимым ко многим жизненным позициям.

Моя мама во всем старалась принимать участие. Всегда смотрела на меня на дополнительных занятиях, постигая все азы классического искусства, чтобы потом, дома, когда я повторяла танцевальные элементы, она могла давать мне правильные советы и делать компетентные замечания.

Если бы мама не посвятила мне всю свою жизнь – моя жизнь не была бы такой, как сейчас!
ПОЧЕМУ МАМА КАТИ НЕ РАЗРЕШАЛА ЕЙ УБИРАТЬ ДОМА