У травні 1983 року мою маму привезли в лікарню містечка Ходорів з опіками третього ступеня на ногах. Так страшно мама обпеклася, коли розпалювала в селі кухню (піч) і випадково, замість солярки, полила дрова бензином.
Шкіра на ногах зверху до колін злазила кусками, дуже висока температура тіла, треба було негайно робити пересадку шкіри, маму почали колоти знеболювальним, і тут в палату забігає лікар і повідомляє, що МАМА - ВАГІТНА, приблизно другий місяць.
Лікар наполягав, що треба вже і негайно робити аборт, бо дитина не виживе. Дитина, певно, вже нежива, а моя Мама сказала...