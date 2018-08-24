Актриса из "Афони" и "Зимней вишни" попала в больницу

Нина Русланова сама вызвала "скорую"

Нина Русланова. Кадр из фильма "Будьте моим мужем"

Народная артистка России Нина Русланова госпитализирована в Москве. По предварительным данным, у 72-летней актрисы возникли проблемы с сердцем, говорится на сайте "Вокруг ТВ".

Как сейчас себя чувствует артистка, неизвестно, Русланова сутки чувствовала сильное недомогание, но не обращалась за медицинской помощью. В скорую актриса позвонила, когда уже не смогла терпеть боль.

Отметим, что актриса Нина Русланова стала известной благодаря ролям в фильмах "Афоня", "Зимняя вишня" и "Завтра была война". Всего актриса приняла участие в создании более 150 фильмов.

Напомним, советского и российского певца Иосифа Кобзона госпитализировали и состояние его оценивалось, как стабильно тяжелое. Кроме того, стало известно, что Кобзона перевели в реанимацию.

Ранее известный актер Федор Добронравов попал в больницу. Информацию подтвердила его представитель Ирина Сойкина.