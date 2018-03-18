Актер Федор Добронравов попал в больницу

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Актер был госпитализирован 18 марта

Федор Добронравов. Кадр из сериала &quot;Сваты&quot;
Федор Добронравов. Кадр из сериала "Сваты"

Известный актер Федор Добронравов попал в больницу. Информацию подтвердила его представитель Ирина Сойкина.

По ее словам, актер был госпитализирован 18 марта. Подробностей произошедшего Сойкина не предоставила, но заявила, что Добронравов уже чувствует себя лучше, сообщает РЕН ТВ.

Народный артист России Федор Добронравов известен своими комедийными кино- и театральными ролями. Одними из самых ярких его работ является участие в фильмах и сериалах "Ликвидация", "День радио", "Сваты" и другие.

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Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины на три года запретила въезд в нашу страну российскому актеру Федору Добронравову в связи с тем, что он посещал Крым.

"Было принято решение о запрете въезда на три года российскому артисту Федору Добронравову, который неоднократно посещал Крым", — сказано в сообщении.

Федор Добронравов прокомментировал трехлетний запрет въезда в Украину. Звезда сериала "Сваты" и  заявил, что не посещал аннексированный Крым.
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