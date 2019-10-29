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Анастасия Сличная: что известно об избраннице Андрея Богдана

Глава Офиса президента после развода сразу завел новые отношения

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:18
Анастасия Сличная - возлюбленная Андрея Богдана
Анастасия Сличная - возлюбленная Андрея Богдана
Фото: Facebook-страница Анастасии Сличной

42-летний глава Офиса президента Украины Андрей Богдан еще до того, как Владимир Зеленский стал президентом, начал встречаться с сексапильной блондинкой Анастасией Сличной.

Известно, что невеста главы Офиса президента Украины Андрея Богдана – совладелица бренда купальников La Mare Swimwear, а также интернет-магазина бижутерии Jewellery Bazar. В программе "Світське життя" Анастасия Сличная призналась, что после назначения возлюбленного на высокий пост, ее жизнь не изменилась.

"Моя жизнь не изменилась, у меня нет охраны. Бывают дни, когда я Андрею говорю: "Андрей, все будет хорошо, мне не надо ничего бояться?". Он отвечает: "Нет-нет, все хорошо". Поэтому я сама езжу за рулем. В принципе в моей жизни ничего не изменилось, я как жила, так и живу. Да, теперь я думаю, что мне запостить в Facebook или Instagram. Мы часто бываем на различных мероприятиях, мы ходим в кино, активно проводим выходные, к нам всегда приезжают друзья. Андрей не ограничивает, он иногда, к примеру, сегодня он поехал на футбол, я пошла на "Мисс Украина Вселенная". Мне кажется, он немного обиделся, но сказал: "Хорошо, езжай, потом присоединяйся к нам".

Андрей Богдан и Анастасия Сличная
Андрей Богдан и Анастасия Сличная
Фото: Facebook-страница Андрея Богдана

Девушка отметила, что всегда была весьма вспыльчива, однако после знакомства с Богданом поняла, что это не так. "Я тоже всегда была энергична, иногда могла жестко высказаться, но после знакомства с Андреем я поняла, что я очень спокойная".

По словам Анастасии, она регулярно просит жениха быть более мягким в своих высказываниях. Кроме того, Андрей Богдан часто советуется с девушкой относительно различных жизненных ситуаций.

На вопрос, получила ли Анастасия Сличная предложение руки и сердца от Андрей Богдана, девушка ответила, что будет держать эту информацию в секрете, однако призналась, что хочет выйти замуж за возлюбленного.

Возлюбленная Андрея Богдана – Анастасия Сличная
Фото: Facebook-страница Анастасии Сличной
Возлюбленная Андрея Богдана – Анастасия Сличная
Фото: Facebook-страница Анастасии Сличной
Возлюбленная Андрея Богдана – Анастасия Сличная
Фото: Facebook-страница Анастасии Сличной
Возлюбленная Андрея Богдана – Анастасия Сличная
Фото: Facebook-страница Анастасии Сличной
Возлюбленная Андрея Богдана – Анастасия Сличная
Фото: Facebook-страница Анастасии Сличной
Возлюбленная Андрея Богдана – Анастасия Сличная
Фото: Facebook-страница Анастасии Сличной
Возлюбленная Андрея Богдана – Анастасия Сличная
Фото: Facebook-страница Анастасии Сличной
Возлюбленная Андрея Богдана – Анастасия Сличная
Фото: Facebook-страница Анастасии Сличной
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Отметим, с момента развода Андрея Богдана до начала отношений с Анастасией Сличной прошло совсем мало времени. У мужчины есть четверо дочерей: Виктория, Анастасия, Екатерина и София. Как утверждает Анастасия, она общается со всеми детьми возлюбленного и является для них старшей подругой.

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