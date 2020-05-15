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Анна Панова рассказала о семейных ритуалах с мужем: "Я не устаю его благодарить"

Появление дочери лишь сплотило Анну и ее мужа

Дарина Алексеева
Сегодня, 18:13

Сегодня, 15 мая, в Международный день семьи, известная ведущая новостей "Сегодня" на канале "Украина" Анна Панова рассказала, какие ритуалы помогают ей с мужем жить в гармонии и за что она безгранично ему благодарна.

Анна Панова уверена, что построить счастливые семейные отношения невозможно без обоюдного желания и ежедневных усилий. А еще создать гармонию в семье ведущей помогают некие ритуалы.

Анна Панова рассказала о ритуалах семейной жизни
Анна Панова рассказала о ритуалах семейной жизни
Фото: пресс-служба

"Счастье в семье – результат определенного труда. Труда радостного, но необходимого. Жить гармонично нам с мужем помогают простые ритуалы: обязательно целоваться при встрече и расставании, даже если расстаемся всего на час; не ложиться спать, поссорившись или "надувшись" друг на друга; вместе мечтать о будущем, ставить общие цели", – рассказала Анна Панова.

Ведущая сознается, что появление дочери Миланы в семье только сплотило их отношения с мужем и прибавило новых ярких красок.

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"Сейчас в нашей семье новое счастье и новый вызов: у нас родилась дочка. Говорят, что дети – лакмусовая бумажка для отношений, которая выявляет их слабые стороны. Но пока я вижу другое: малышка еще больше сплотила нас. Мы делим поровну заботы о дочке, а некоторые задачи Саша полностью взял на себя: покупает все необходимое для Миланы, купает ее, забирает ночью в другую комнату, чтобы я могла выспаться. Такая забота со стороны мужа – умножает мою любовь к нему. А я не устаю его благодарить за помощь и поддержку. Благодарность – еще один залог счастливых отношений", – поделилась звездная мама Анна Панова.

В начале апреля телеведущая Анна Панова выписалась с дочерью из роддома в условиях карантина.

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