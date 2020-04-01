Телеведущая Анна Панова выписалась с дочерью из роддома

Ставшая мамой телеведущая программы "Сегодня" на телеканале "Украина" Анна Панова уже находится с ребенком дома.

С розовыми шариками и в защитных респираторах пришли в родильный дом родители Анны. В Киев на первое свидание с внучкой приехали из Черкасс. Волновались – пустят ли их внутрь. На пороге поправляли защитные маски, чтобы не заразить маму и новорожденную. Это их первая и пока единственная внучка. Чтобы ее не запретили увидеть, говорят, оберегались от вируса.

"Старались ни с кем не контактировать, изолированные были, чтобы, не дай бог, не заболеть", – говорит мама Анны Зинаида Панова.

Анну Панову зрители привыкли видеть в выпусках новостей. Но сегодня она в новом статусе – мамы.

Новорожденную девочку на первое свидание с родственниками выносит врач. Маленькая сладко спит.

"Каменец Милана Александровна!" – объявляет врач имя новорожденной. "Ура!" – аплодируют родственники.

Милане сразу выдали и свидетельство о рождении. Рождение отметили бокалом фруктового сока.

"Ощущения потрясающие. После Ани это самое родное существо, которое может быть. Она красавица, на папу похожа. Любимица наша, сделаем все, чтобы она была счастлива", – говорит Зинаида Панова.

Новорожденная Милана – первый ребенок Анны и Александра. Супруги вместе три года. К беременности и родам готовились – ходили на специальные курсы для будущих родителей. Из-за карантина боялись, что им не позволят рожать вместе. Готовились к партнерским родам, и Александр настаивал на этом – в самый ответственный момент был рядом с женой.

"Это очень важно, чтобы, кроме мамы, был папа. Роль папы не только в зачатии – роль папы, я считаю, в перерезании пуповины и взятии на руки этого маленького комочка", – говорит муж Анны Пановой Александр Каменец.

Ближайшие недели Анна Панова планирует быть дома, свыкнуться с ролью мамы. Но долго сидеть в декрете не готова.

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"Надеюсь, что уже в мае я вернусь", – говорит Анна Панова.

Дочь Милану планирует доверить няне и мужу. Александр, пока жена будет вести новости, ухаживать за маленькой готов.

"Как промывать глазки, как менять памперс – мы учились этому вместе. Я умею все, что и жена, разве что не умею кормить грудью", – шутит Александр.

Анна Панова признается: несмотря на беременность, исчезать из эфира не планировала.

"На самом деле я планировала с эфира отправиться в родильный дом. Но такова жизнь, что иногда беременность диктует свои условия, и работа у меня действительно очень стрессовая, это не развлекательный эфир. И так получилось, что мне действительно лучше было быть дома, больше отдыхать", – говорит ведущая программы новостей "Сегодня" Анна Панова.

Анна Панова, которой не было в эфире пять месяцев, уже сегодня мечтает о скорейшем возвращении к работе.

Ранее "Сегодня" публиковали советы Анны Пановой о том, как не поправиться во время карантина.

Также мы писали, почему телеведущая не любит магазины.

Кроме того, сайт "Сегодня" рассказывал, как в День украинца, основанный новостями "Сегодня", Анна Панова рассказала о том, как проходит ее день - от утреннего кофе до чтения "на ночь".

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