День Достоинства и Свободы: украинские знаменитости вспомнили события Евромайдана

Святослав Вакарчук, Руслана и другие почтили память Героев

21 ноября украинцы чтят память Героев Небесной Сотни и вспоминают события шестилетней давности – в первый день Евромайдана. Сегодня День Достоинства и Свободы является государственным праздником. События 2013-2014 годов, когда тысячи украинцев, многие из которых отдали свои жизни, встали на защиту демократических ценностей и свободы, оставили глубокий отпечаток в сознании нации.

Ключевые и жуткие моменты Революции Достоинства смотрите в видео:

Сегодня украинские знаменитости не остались в стороне и почтили память Героев Небесной Сотни и призвали украинцев быть самодостаточными и сплоченными.

"Майдан – це не пафосна дата. Майдан – це мішки під очима від безсоння. Майдан – це сльози від диму. Майдан – це кулаки, стиснуті від злості. Майдан – це зірваний голос. Майдан – це відчуття тепла від незнайомця. Майдан – це ком в горлі під "Пливе Кача"... ком в горлі, але – впевненість в перемозі!" – пишет Святослав Вакарчук.

INSTAGRAM

"Моя країна заплуталася і втратила гідність. Вона втомилася, махнула рукою і пішла спати. Час прокидатися... Не мовчати... Ми – нація повстанців. Ми маємо дух свободи в жилах, який неможливо викорінити. І гідність. А значить самодостатність і твердість у переконаннях і цінностях. Яким би не був суперник. У цьому – наша сила. Не забуваймо про це. З Днем гідності і свободи, українці! Прокидаймося. Вже час", – обратилась к украинцам телеведущая Янина Соколова.

INSTAGRAM

"З Днем Гідності, моя Країно! З Днем річниці Майдану – днем, який став Днем Гідності для всього світу! Ми стояли за Ідею! За ідею Світла, за ідею чогось світлого. Це було настільки справжнім, що ми були готові віддати за це життя. І люди віддали його. Пам'ятаємо. І ніколи не забудемо! Герої не вмирають! Слава Україні! Сьогодні я планую піти до Стели і запалити свічку – мій ліхтарик, який ніколи не згасне, допоки б'ється моє серце..." – поделилась певица Руслана.

INSTAGRAM

"З Днем Гідності та Свободи! Світла пам'ять полеглим за Україну героям! Слава тим, хто боровся та бореться за наші демократичні цінності! Пам'ятаймо: сила у єдності. Тримаймося разом заради України. Зі святом!" – написал телеведущий, а ныне нардеп Александр Скичко.

INSTAGRAM

Почтил память Героев Небесной Сотни и президент Украины Владимир Зеленский с первой леди Еленой Зеленской. Глава государства поделился кадрами и обратился к украинцам, отметив, что достоинство и свобода – неотъемлемые составляющие нашей ДНК.

INSTAGRAM

Ранее мы также поделились подборкой фильмов о Евромайдане.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.