"Это вдохновение для всех нас": что в мире говорят о Революции Достоинства

/ Фото: AFP

Западные партнеры Украины чтят память павших героев Майдана и всех участников Революции Достоинства по случаю Дня Достоинства и Свободы.

Посол Британии в Украине Мелинда Симонс: "Поздравляю украинцев с Днем Достоинства и Свободы. Отвага всех, кто отстаивал права человека, свободу и независимость своей страны, служит вдохновением для всех нас. Великобритания продолжит поддерживать ваши усилия по созданию свободного, богатого и мирного будущего Украины".

Посольство Франции: "Мы чтим украинцев, которые во время Оранжевой революции 2004 года и Революции достоинства 2013-го на Майдане сплотились в стремлении к глубоким демократическим переменам и процветанию Украины".

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Посольство Канады: "В День Достоинства и Свободы Канада приветствует украинцев, вставших за демократию шесть лет назад. Мы оплакиваем тысячи невинных жертв, павших с тех пор. Мы горды и в дальнейшем будем поддерживать свободную, демократическую, мирную Украину".

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор: "Шесть лет назад в этот день отважные украинцы, полны решимости достичь лучшего, европейского будущего, собрались на Майдане и начали требовать изменений. США твердо стоят на стороне украинцев, которые продолжают ежедневно работать ради воплощения в жизнь стремлений Евромайдана".

Сегодня – шестая годовщина с начала Евромайдана в Украине – события, которое навсегда изменило новейшую историю страны. Напомним, вечером 21 ноября 2013 года в столице на Майдане Незалежности начали собираться активисты, чтобы выразить свой протест. Сначала сотни украинцев пришли протестовать против того, что правительство Николая Азарова отказалось подписывать соглашение об ассоциации с ЕС и взяло курс на Таможенный союз. С каждым днем к сотням протестующих присоединялись тысячи. Президент и политики в день годовщины Революции рассказали, что для них значит слова "свобода" и "достоинство".

Видео: president.gov.ua

Отметим, что по официальным данным украинских правоохранителей, в период 19-22 февраля 2014 года на Майдане Незалежности и в центре Киева погибли 78 активистов, 278 активистов получили тяжелые и средней тяжести телесные повреждения. Всего пострадали более двух тысяч человек. Читайте подробнее о том, кого наказали и что говорят политики, а также какого прогресса в расследовании расстрела майдановцев добились силовики.

Все подробности в спецтеме День Достоинства

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