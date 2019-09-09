До мурашек: Наталья Могилевская исполнила гимн Украины в собственной интерпретации

Артистка перепела гимн Украины в прямом эфире

Наталья Могилевская спела гимн Украины Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

По случаю возвращения героев и пленных домой, в эти дни большой радости для Украины, Наталья Могилевская спела собственную версию гимна в эфире шоу "Танці з зірками" и произнесла молитву за мир и счастливое будущее Украины.

"Когда я узнала о возвращении наших героев, я решила сделать внеплановое выступление. И я уверена, что когда миллионы людей одновременно читают молитву, я верю, что это намерение становится в миллионы раз сильнее, и оно сбывается. Я сделала молитву за нашу светлую победу в прямом эфире и спела свои новые стихи на музыку гимна Украины, которые написала еще в День Независимости и представила на своем благотворительном концерте в поддержку и реконструкцию Национального Ботанического сада", – поделилась певица.

Смотрите выступление Натальи Могилевской на "Танцях з зірками":

Напомним, в субботу, 7 сентября, состоялся обмен пленными между Украиной и Россией. 35 украинцев, среди которых 24 моряка и 11 граждан, незаконно задержанных властями РФ, вернулись домой. Звезды шоу-бизнеса отреагировали на возвращение своих земляков в социальных сетях.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram