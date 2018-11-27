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Дочь Джеки Чана оформила брак со своей девушкой

О свадьбе Этта У Чжолинь сообщила в фотоблоге

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:25
Джеки Чан. Фото: Getty
Джеки Чан. Фото: Getty

19-летняя дочь известного актера Джеки Чана Этта У Чжолинь, которую отец выгнал из дома из-за ее отношений с девушкой, доказала, что ее любовь была настоящей. Так, Этта распрощалась с холостяцкой жизнью и оформила отношения со своей избранницей, 31-летней канадской моделью Энди Отом.

О свадьбе дочь Джеки Чана сообщила на своей странице в Instagram. Этта разместила фотографию, где изображена вместе со своей избранницей в белоснежных нарядах. На фото девушки сливаются в поцелуе и держат в руках свидетельство о браке.

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Дочь Джеки Чана со своей партнершей
Фото: instagram.com/uchux2

"Объединены любовью и законом в день нашей свадьбы", – прокомментировала фото Этта.

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Дочь Джеки Чана со своей партнершей
Фото: instagram.com/uchux2

Отметим, что кроме Этты у Джеки есть еще один ребенок – сын Джейси, который был вовлечен в скандал с хранением и распространением наркотиков.

Напомним, что Этта У Чжолинь  совершила каминг-аут в октябре 2017 года. Но семья девушки не смогла смириться с ее выбором. В мае этого года Этта и ее возлюбленная записали видео, в котором девушки рассказывают, что вынуждены жить на улице из-за того, что родители выгнали их из дома, узнав об их гомосексуальности.

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Источник: "Сегодня"
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