Дочь Джеки Чана рассказала, что семья выгнала ее на улицу из-за того, что она лесбиянка

Мать Этты посоветовала паре найти работу, а "не записывать обращения, рассказывая, кто ее отец, и рассчитывать на чью-то известность"

18-летняя дочь популярного актера Джеки Чана Этта У Чжолинь записала видео со своей подругой, 30-летней моделью Энди Отом. Ролик появился на Youtube: в нем девушки рассказывают, что вынуждены жить на улице из-за того, что родители выгнали их из дома, узнав об их гомосексуальности.

"Нам пришлось месяц спать под мостом из-за гомофобии родителей", — отметила Чжолинь.

Ее возлюбленная Энди добавила, что они просили о помощи у всех знакомых, но никто не смог их выручить. Девушки якобы обращались в полицию, в сообщества ЛГБТ, больницы, но всем "наплевать" на их проблемы.

"Мы были бездомными в течение месяца из-за родителей-гомофобов. Мы спали под мостом и делали еще много подобных вещей", — рассказала У Чжолинь, попросив моральной и материальной поддержки у интернет-пользователей.











Фото: instagram.com/stolenmilktea

Фото: instagram.com/stolenmilktea

Фото: instagram.com/stolenmilktea

Фото: instagram.com/stolenmilktea

Фото: instagram.com/stolenmilktea

Зрители заметили, что Этта У Чжолинь написала в названии ролика фамилию отца, а в самом видео заявила, что он ей не отец. Девушек заподозрили в желании нажиться на звездном имени Джеки Чана.

К слову, мать Этты У Чжолинь тоже прокомментировала это видео, посоветовав паре найти работу, а "не записывать обращения, рассказывая, кто ее отец, и рассчитывать на чью-то известность".

Скандальные заявления дочери актер Джеки Чан пока не комментировал.

Каминг-аут дочь известного актера совершила осенью 2017 года. Этта выложила в свой Инстаграм фото, на котором она позирует на радужном фоне. Кадр девушка прокомментировала так: "Если кто-то не понял, я лесбиянка". Затем У Чжолинь заменила подпись на хештеги #лгбт, #лесбиянка и #адрогинность.

Фото: instagram.com/stolenmilktea

Ранее дочь Джеки Чана отказалась от своего знаменитого отца.

"Он не мой отец, — говорит подросток. У меня нет к нему никаких чувств. Он мой биологический отец, но его не было, и нет в моей жизни".

История отношений мамы Этты Элани и Чана довольно проста: в 1998 году Элани стала "Королевой красоты" Гонконга. В том же году она познакомилась с Джеки. Их роман продлился не больше пары месяцев, а спустя год на свет появилась Этта. Семьей Джеки, Элани и Этта были практически год, а после – расстались.

Отметим, что после расставания в прессе Чан заявил, что роман с Элани "был ошибкой, которую каждый может совершить".

"Я бы не говорила, что он мой отец. Я бы сказала: "О, Джеки Чан, актер", — добавила девушка.

Напомним, что кроме Этты у Джеки есть еще один ребенок – сын Джейси, который недавно был вовлечен в скандал с хранением и распространением наркотиков.

Также мы писали, что дочь Джеки Чана пыталась покончить с собой.