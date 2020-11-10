Брачное чтиво: все свадьбы и разводы семейки Трамп

На фоне слухов, что Мелания Трамп ждет не дождется развода с Дональдом, вспоминаем, какими были жены пока еще президента США

Меланья считает минуты до развода с Дональдом Трампом – вот уже сутки такие заголовки разрывают прессу. Бывшая помощница четы Трамп – Стефани Волкофф – заявляет: первая леди готовится к брачному соглашению, чтобы гарантировать ее сыну Бэррону часть наследства. Потом она подаст на развод. Станет ли это ударом для Дональда? Нет. Ведь уже давно поговаривают, что в Белом доме у Мелании была отдельная спальня.

Почему последняя к этому моменту жена Дональда сбегает от него при первой возможности, и как он поступил с первыми двумя – рассказываем ниже.

Первая: Ивана со схваткой акулы

Фото: The New Yorker.com

Ивану Трамп, в девичестве Зельничкова, уже была несколько лет в браке с австрийским агентом по недвижимости Альфредом Винклмайром. С неким опытом замужества она вступила в отношения с Трампом.

Ивану до сих пор считают той, кто помогла взойти Дональду на пьедестал. Она поддерживала его во всем, у нее было особое чутье ведения строительного бизнеса, она знала, с какой стороны может быть удар по репутации своего мужа. Ивана родила ему трех детей – Дональда, Иванку и Эрика, любила Дональда и доверяла ему безгранично. До тех пор, когда его любовница – молодая и дерзкая Марла Мейплз, во время семейного отдыха Трампов на лыжном курорте, не подошла к Иване и не сказала: я хочу твоего мужа.

Но Ивана не опустила голову со слезами на глазах, не встала и убежала, а начала ругаться с блондинкой Марлой. Перепалка закончилась дракой – и страшным скандалом в прессе. Сердобольные американцы, конечно же, были на стороне Иваны. Дональд был поражен. Его адвокаты были готовы к серьезным отступным.

Ивана получила 25 млн долларов и шикарную виллу. На все остальное ей было уже наплевать.

Вторая: скандальная Марла и дочь Тиффани

Фото: New York Post.com

Кстати, Тиффани стоит неким особняком. Она не участвует в жизни семьи и не имеет неограниченного доступа к финансам Дональда. Когда девушка училась в Пенсильванском университете, то получала от отца 500 долларов в месяц. Более чем скромно. Известно, что она очень близка со своей старшей сестрой Иванкой.

А вот почему Дональд холоден к своему четвертому ребенку – вероятно, из-за его скандальной мамы. Перед тем, как жениться на ней после развода с Иваной, у Дональда были интрижки с аргентинской теннисисткой Габриэлой Сабатини, моделью Роуэн Брюер и бурный роман с бывшей первой леди Франции Карлой Бруни. Но все же он вернулся к Марле, они поженились в 1993 году. Через четыре года пара рассталась, а еще через два – Дональд и Марла развелись. Их брак просуществовал чуть больше 4 лет. На закате их отношений в прессе всплыл скандал.

Марла и ее телохранитель были замечены на пляже, под стойкой спасателей. Дело было рано утром и понятно, для чего они туда пошли.

Скандал удалось умять. Ну и развод не заставил долго себя ждать. Сколько денег получила Марла после – точно не известно. Вероятно, не мало. Так как по условиям соглашения, она должна была не разглашать информацию об их с Дональдом семейной жизни.

Вот так, по глупости, блондинка Марла перестала быть Трамп. И пустила его в руки к другой женщине.

Третья: красивая, грациозная, скромная Мелания

Фото: Insider.com

…началось все в 1998 году, на вечеринке. Назовем этот формат так: "Миллионеры и много красивых девушек-моделей". На тот момент Дональд был в процессе развода со второй женой, скандальной актрисой Марлой Мейплз (о ней мы тоже вспомним чуть ниже).

Когда он увидел 28-летнюю Меланию Кнаусс, сидящую за столиком с подругами, он почти сразу же подошел к ней и попросил номер телефона. Потом начались роскошные ухаживания, Мелания их принимала и не выйти замуж за баснословно богатого жениха – оснований не видела. В 2004 году они поженились. И все было более-менее хорошо, до тех пор, когда Дональд стал президентом. И уже тогда сложно было скрыть, что у него с женой все хорошо.

Бедная, бедная красавица Мелания

Мелания Трамп в Ralph Lauren Фото: Getty Images

Мелания Трамп Фото: Getty Images

С выразительными чертами, грациозностью лани и грустью в глазах – смотреть на эту женщину без слез в течение всей каденции Дональда было невозможно. Она крайне редко улыбалась, а если и "делала улыбку", то она была неживой, натянутой.

Мелания Трамп Фото: Getty Images

Люди злословили, мол, посадил Дональд свою любимую под мощный пресс и не дает ей расправить плечи. Ненавистники Трампа считали ее глупышкой, которая "ворует официальные речи у Мишель Обамы не стесняясь". Хотя саму Меланию глупышкой не назовешь, отставить свои интересы она может. Пятнадцать лет брака с Дональдом сделали свое дело.

Да и в любовных интрижках миссис Трамп замечена не была. Биография ее чиста, как слеза. Ни о каких сексуальных связях общественности не сообщалось. То есть Дональд – ее чуть ли не единственный мужчина. Есть вероятность, что биографию Мелании тщательно "подчистили", сделали из нее по истине святую женщину.

И если действительно Мелания задумала развестись, то, вероятно, этот развод станет событием уходящего года.

А здесь читайте о том, с помощью чего Мелания Трамп расслаблялась в Белом доме после тяжелых будней первой леди.

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