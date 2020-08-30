Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Джамала дала первый концерт во время карантина: эпатажный образ певицы

Сегодня, 11:30

Артистка выступила в Ботаническом саду в Киеве

Певица Джамала, которая недавно родила второго сына, выступила на сольном концерте в Киеве. Шоу артистки, ставшее одним из первых после длительной концертной паузы в связи с карантином, состоялось в столичном Ботаническом саду имени Н.Н. Гришко в субботу, 29 августа. Фотографиями с ивента Джамала поделилась на своей странице в Instagram.

Сцена, на которой пела Джамала, была украшена цветами, что гармонично сочеталось с местом, где проходил концерт. Сама певица также впечатлила публику своим оригинальным и эффектным нарядом.

Певица Джамала
Певица Джамала
Фото: instagram.com/jamalajaaa

Джа предстала перед публикой в нежно-лиловой накидке с воланами, под которой был блестящий фиолетовый ромпер с разрезами и декольте. Look артистки дополнили ботфорты и перчатки в стразах.

Певица Джамала
Певица Джамала
Фото: instagram.com/jamalajaaa

В Instastories, где Джамала делилась кадрами из закулисья, звезда призналась, что очень волновалась перед выходом на сцену, так как уже достаточно давно не выступала.

Фото: instagram.com/stories/jamalajaaa

На концерт Джамалы в ботсад пришли alyona alyona, Юлия Санина из The HARDKISS, Ріапобой, а также старший сын певицы – Эмир-Рахман. Мальчик вышел на сцену и подарил звездной маме игрушку, а затем станцевал с ней.

Джамала с сыном
Фото: instagram.com/stories/jamalajaaa

Накануне мы писали, что изменившая имидж Джамала показала новорожденного сына в семейной фотосессии.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Дженнифер Лопес вместе с мамой и детьми снялась в рекламе для Coach: трогательное видео Джамале - 37: певица опубликовала нежные фото в честь дня рождения Украина в песнях: MONATIK объединил 18 украинских артистов в грандиозном шоу ко Дню Независимости
концерт Джамала певица
Реклама

Новости партнеров

Подружка русской Кардашьян произвела фурор в невидимом белье
Подружка русской Кардашьян произвела фурор в невидимом белье
Украинская Джоли похвасталась идеальным телом
Украинская Джоли похвасталась идеальным телом
Горячая невеста Шабанова показала свою роскошную фигуру
Горячая невеста Шабанова показала свою роскошную фигуру
Корейская Кардашьян показала себя в горячем ракурсе
Корейская Кардашьян показала себя в горячем ракурсе

Популярные статьи

Вчера, 10:06Шоу-бизнес

Бывший муж Ани Лорак вышел в свет с новой девушкой: фотофакт

Вчера, 09:00Events

Ореховый Спас: что ни в коем случае нельзя делать в праздник

Вчера, 07:28Events

Сегодня Ореховый Спас-2020: история и традиции праздника

Вчера, 05:20Events

С Ореховым Спасом: яркие картинки, позитивные открытки, прикольные поздравления

Вчера, 05:05Events

29 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

28 августаСтиль

В белоснежном платье с кружевом: обнародован портрет королевы Рании к ее 50-летию

28 августаШоу-бизнес

Маленький сын и муж на 40 лет старше: что известно о новой пассии Брэда Питта

28 августаШоу-бизнес

15-летняя дочь Оли Поляковой обрела новый модельный опыт и дефилировала в холодной воде

28 августаFun

Нажал не ту кнопку: чиновник вступил в интимную связь с секретаршей во время Zoom-конференции

28 августаТехно

Самый невероятный проект Николы Теслы воплотят в жизнь спустя 100 лет

28 августаEvents

С днем ангела Марии: эффектные поздравления, картинки и открытки с именинами

28 августаEvents

Успение Пресвятой Богородицы: нежные картинки и добрые пожелания

28 августаПсихология

Гороскоп на сегодня 28 августа: Водолей сможет проявить себя на работе, а Рыбам нужно браться за новые дела

28 августаFun

28 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

27 августаПсихология

Как понять, что мужчина любит: четыре верных признака

27 августаТехно

Батарейка из ядерных отходов прослужит 28 тысяч лет: фото

Новости партнеров

Ратаковски показала свои "сладости" в слишком откровенном ракурсе
Ратаковски показала свои "сладости" в слишком откровенном ракурсе
Как выглядели Лобода, Лорак, Бузова, Гагарина в начале карьеры
Как выглядели Лобода, Лорак, Бузова, Гагарина в начале карьеры
Фитнес-модель Соммер Рей показала фигуру в откровенном наряде
Фитнес-модель Соммер Рей показала фигуру в откровенном наряде
Пандемия: ученые сделали тревожное открытие
Пандемия: ученые сделали тревожное открытие
Зірка "ПроФутбол", показала себе і розповіла про машину
Зірка "ПроФутбол", показала себе і розповіла про машину
Дерзкая Памела Андерсон показала роскошную фигуру
Дерзкая Памела Андерсон показала роскошную фигуру
Ротару забыла про возраст, покорив роскошной фигурой на пляже
Ротару забыла про возраст, покорив роскошной фигурой на пляже
Кончита Вурст встревожила фанатов обнаженным фото
Кончита Вурст встревожила фанатов обнаженным фото

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять