Джамала дала первый концерт во время карантина: эпатажный образ певицы

Артистка выступила в Ботаническом саду в Киеве

Певица Джамала, которая недавно родила второго сына, выступила на сольном концерте в Киеве. Шоу артистки, ставшее одним из первых после длительной концертной паузы в связи с карантином, состоялось в столичном Ботаническом саду имени Н.Н. Гришко в субботу, 29 августа. Фотографиями с ивента Джамала поделилась на своей странице в Instagram.

Сцена, на которой пела Джамала, была украшена цветами, что гармонично сочеталось с местом, где проходил концерт. Сама певица также впечатлила публику своим оригинальным и эффектным нарядом.

Певица Джамала Фото: instagram.com/jamalajaaa

Джа предстала перед публикой в нежно-лиловой накидке с воланами, под которой был блестящий фиолетовый ромпер с разрезами и декольте. Look артистки дополнили ботфорты и перчатки в стразах.

Певица Джамала Фото: instagram.com/jamalajaaa

В Instastories, где Джамала делилась кадрами из закулисья, звезда призналась, что очень волновалась перед выходом на сцену, так как уже достаточно давно не выступала.

Фото: instagram.com/stories/jamalajaaa

На концерт Джамалы в ботсад пришли alyona alyona, Юлия Санина из The HARDKISS, Ріапобой, а также старший сын певицы – Эмир-Рахман. Мальчик вышел на сцену и подарил звездной маме игрушку, а затем станцевал с ней.

Джамала с сыном

Фото: instagram.com/stories/jamalajaaa

Накануне мы писали, что изменившая имидж Джамала показала новорожденного сына в семейной фотосессии.

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