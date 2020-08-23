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Джамала, Вакарчук, Сумская и другие: звезды поздравляют украинцев с Днем флага

Сегодня, 14:48

23 августа в Украине отмечается День Государственного флага

Сегодня, 23 августа, мы празднуем День Государственного флага Украины. Звезды шоу-бизнеса по традиции поздравляют своих поклонников с этой важной датой, публикуя праздничные фото в социальных сетях. Сегодня.Lifestyle просмотрели странички селебритис и собали самые интересные посты в одном материале.

Накануне певица Джамала исполнила гимн Украины на церемонии поднятия самого большого государственного флага. Длина флагштока, установленного возле монумента "Родина-мать", составляет почти 90 метров, а размер полотнища – 16 на 24 метра.

Фотографией с места этого события Джамала поделилась в своем Instagram-аккаунте.

Джамала
Джамала
Фото: instagram.com/jamalajaaa

"Наши государственные символы – это красота страны, ее шарм. И это аксиома, уважать их должен каждый", – написала Джа в посте.

Дзидзьо, он же Михаил Хома, поздравил украинцев с Днем флага 2020, разместив в Instastories изображение государственного символа. "С днем государственного флага!", – коротко написал артист.

Скриншот: instagram.com/stories/dzidzio

Актриса Ольга Сумская, которая находится на отдыхе в Египте вместе со своей семьей, поделилась коротким роликом в соцсети. В нем она тоже поздравила всех своих подписчиков с сегодняшним праздником.

Скриншот: instagram.com/stories/olgasumska

"С Днем флага всех", – сказала артистка в Instastories.

Ведущий Юрий Горбунов не остался в тороне и разместил на своей странице в Instagram пост с флагом Украины, написав следующее: "С Днем Государственного флага". Символ государственности, единства и патриотизма".

Скриншот: instagram.com/gorbunovyuriy

Еще одна ведущая Леся Никитюк запостила в Instastories снимок из Киева, на котором видно тот самый огромный флаг Украины, поднятый в субботу, 22 августа. "С днем флага", – коротко написала Никитюк.

Скриншот: instagram.com/stories/lesia_nikituk

Похожим снимком поделилась в своем Instagram-аккаунте певица Тина Кароль, которая недавно спела в киевском метро.

Скриншот: instagram.com/stories/tina_karol

Певец Александр Пономарев в Instagram опубликовал лаконичный пост со своим фото. "С днем флага Украины", – коротко написал он. В комментариях подписчики Пономарева также поздравили его с этим торжественным днем.

Скриншот: instagram.com/ponomaryovoleksandr

Лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук запостил короткое поздравление в своем аккаунте в Twitter. "Слава Украине!", – написал политический деятель.

Скриншот: twitter.com/s_vakarchuk/

Тарас Тополя из группы "Антитіла" разместил в Instastories архивное фото со своей супругой Alyosha, где певица держит в руках маленький флаг Украины. "С днем флага, украинцы!", – добавил короткую подпись артист.

Скриншот: instagram.com/stories/tarastopolia

Напомним, что ранее DZIDZIO представил собственную версию гимна Украины, который уже можно послушать онлайн.

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