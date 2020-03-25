Джаред Лето в прямом эфире позвонил Лесе Никитюк и Андрею Беднякову: как это было

Джаред пообщался с украинскими знаменитостями по видеосвязи в Instagram

Всемирно известный актер и певец Джаред Лето, которого не так давно заметили в Киеве, неожиданно вышел в прямой эфир с украинскими знаменитостями – Лесей Никитюк и Андреем Бедняковым, а также российской телеведущей Настей Ивлеевой.

Леся Никитюк на своей странице в Instagram поделилась видео, на котором пытается объясниться с Джаредом на английском языке. Телеведущая призналась, что очень любит Джареда и рада общению с кумиром. Знаменитости также коснулись темы карантина и еще раз напомнили подписчикам, что необходимо оставаться дома.

"Боже... я так еще никогда не ревела... еще реву! Андрюша, дякую!! Ай лав ю... іду вчить англійську! Всем любви!", – прокомментировала разговор Леся Никитюк.

INSTAGRAM

Андрей Бедняков также пообщался с Джаредом и поблагодарил звезду за разговор с Лесей Никитюк. Телеведущий отметил, что она является фанатом Лето.

INSTAGRAM

А Насте Ивлеевой Джаред предложил сделать совместное фото в прямом эфире и пообещал, что они скоро увидятся.

INSTAGRAM

Ранее мы также писали, что Джаред Лето опубликовал личный номер телефона и обратился к фанатам.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться