Джаред Лето взобрался на Рыбальский мост и предлагает превратить его в парк – видео

Артист поднялся на вершину одной из опор и снял яркое селфи

Актер и вокалист группы 30 Seconds to Mars Джаред Лето взобрался на закрытый Рыбольский вантовый мост в Киеве и снял о нем яркое видео. Ролик, который, вероятно, был снят в 2019 году, артист выложил 10 марта в своем Instagram.

В захватывающем дух видео Джаред Лето перелазит через перекрытие моста, который закрыт для автомобилей и пешеходов и поднимается по лестнице на самую вершину одного – отметим, что его высота – 42 метра. Там прогуливается по узкой балке и делает селфи. Видео экстремальных приключений артиста снято с дрона.

"Одна из моих любимых вещей в поездке в Киев — все те мосты, на которые я могу взобраться. Я слышал, что они закрывают этот ржавый старый мост, над которым они работают уже 20 лет… это классное место, и многие люди любят проводить там время, может быть, они могли бы превратить его в парк? Парк L’єto звучит неплохо", – гласит подпись к видео. В тренде Журналист "Сегодня" Александр Махов вернулся из обсервации в Новых Санжарах (видео)

Видео: instagram.com/jaredleto

Напомним, старый вантовый мост на Рыбальский полуостров был открыт в 1963 году. Эта конструкция была признана аварийной более 10 лет назад. Переправа закрыта для прохода пешеходов с 2009 года. Сюда уже много лет не пускают посетителей, а за порядком следит охрана. Как пояснил сайту "Сегодня" Николай Поворозник, до конца лета старый мост будет разобран.

Напомним, в 2019 году с наступлением осенних холодов журналисты "Сегодня" отправились посмотреть, как обстоят дела у столичных мостов и проверить их состояние.

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