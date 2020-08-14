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Экс-лидер "Ляписа Трубецкого" Михалок отреагировал на протесты в родной Беларуси

Сегодня, 13:25

Многие поклонники творчества артиста ждали комментарии от известного белоруса

После того, как в Беларуси начались массовые протесты и жесткие столкновения людей с силовиками, поклонники Сергея Михалка, экс-солиста белорусской группы "Ляпис Трубецкой" и солиста Brutto, начали ждать его комментарии.

Артист не спешил делать громкие заявления и комментировать ситуацию открыто.

Как пишет одесское издание "Думская", на своем выступлении в Одессе Михалок впервые прокомментировал то, что происходит в его родной стране.

"Я знаю, что все наши братья-белорусы — Воины Света поборют всех Дартов Вейдеров, но я здесь не для того, чтобы геополитическую х**ню рассказывать, а для того, чтобы петь вам о***нные песни", – заявил артист.

Сергей Михалок
Сергей Михалок
Фото: facebook.com/sergeymikhalok.official

Кроме этого, на странице Михалка в Instagram появилось видео, где перед выступлением он прочел стих с отсылкой к тому, что происходит в Беларуси.

"Перед следующей композицией хотел бы прочесть стихотворение, которое полностью выражает все, что происходит у меня внутри: Я верю что вернется славное время титанов, рабская цепь разорвется, земля проглотит тиранов. Трудиться – удел Бога, халява – удел крысы. Вера – к счастью дорога, надежда – единственный смысл. Слава Україні, Жыве Беларусь", – продекламировал артист.

INSTAGRAM

Ранее мы также делали подборку мировых звезд, которые отреагировали на происходящее в Беларуси.

Напомним, протесты в Беларуси начались после 9 августа, когда на президентских выборах страны победил Александр Лукашенко, который является бессменным главой государства с 1994 года. Участники акций протеста считают, что результаты выборов сфальсифицированы и на самом деле лидером должна была стать оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. По всей Беларуси начались столкновения народа с силовиками, в результате которых пострадали сотни людей.

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