ЦИК: Лукашенко лидирует на выборах по поступающим из областей данным

ЦИК объявил о победе Александра Лукашенко во всех районах, отчитавшихся о подсчете голосов

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко лидирует на выборах главы государства по поступающим из областей данным, первые итоги по всей стране возможны к 02:00.

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Об этом сообщили в ЦИК Беларуси.

По предварительным данным, за него проголосовали 92,7%. За Светлану Тихановскую отдали голоса 3,89%.

Уровень явки на выборах президента Белоруссии составил 84,05% по состоянию на 20:00.

Команда кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской намерена дождаться официальных результатов состоявшихся в воскресенье выборов, прежде чем обращаться с жалобами. Об этом заявила сама Тихановская в воскресенье на пресс-конференции в Минске.

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"В ближайшее время мы будем работать в штабе и ждать официальных результатов, — сказала она. — Я считаю, что мы уже победили, победили свой страх, безразличие, а они важнее всех остальных побед".

По словам соратницы Тихановской Марии Колесниковой, штаб не доверяет данным экзитполов.

Как уточнила доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова, если после объявления официальных результатов штаб придет к выводам, что выборы были фальсифицированы, "будет направлена жалоба в ЦИК, в Верховный суд". "То есть всеми законными способами мы будем защищать свои права", — пояснила она.

Между тем, в Минске после оглашения первых результатов выборов тысячи людей вышли на улицы, чтобы выразить свое недовольство. Милиция расставила заграждения, подогнала водометы, и вскоре мирные протесты переросли в столкновения, поскольку расходится люди не собираются.Местные Телеграм-каналы сообщают, что силовики применяют оружие – стреляют резиновыми пулями. Уже появилось видео, как они ведут огонь:

Видео: Nexta/Telegram

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