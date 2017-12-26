Экс-супруга Бондарчука закрутила роман с молодым фотографом

Экс-супруга режиссера Федора Бондарчука 49-летняя Светлана обрела личное счастье. Ее избранником стал 27-лентний фотограф Сергей Табунов.

"Они постоянно проводят время вместе, ездят отдыхать. В октябре вместе летали в Японию, там у Сережи основная работа. <...> Никто даже не заметил, как все завертелось. А когда связь стала очевидной, не удивились. Ребята, несмотря на разницу в возрасте, понимают друг друга с полуслова", – говорят близкие к пары друзья.

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По их словам, познакомились они на светском мероприятии. Между ними возникла симпатия, которая поначалу проявлялась в дружеских чувствах. В декабре Сергея Табунова пригласили на День рождения Светланы, как хорошего друга именинницы. Вскоре после торжества очевидцы начали чаще встречать пару в различных заведениях Москвы.

Фото: соцсети

Влюбленные часто выбираются вместе с любимые заведения, гуляют по Москве, уже летали вместе в Японию, где у Табунова основная работа. У пары много друзей в творческих кругах. Близкие друзья пары рассказывают, что влюбленные постоянно проводят время вместе и, несмотря на разницу в возрасте, понимают друг друга с полуслова.

Фото: соцсети

Пользователи Instagram в комментариях к фотографиям выражают свою радость и одобрение новых отношений разведенной журналистки.

Напомним, в 2016 году Федор Бондарчук бросил жену ради молодой актрисы.

В сентябре этого года СМИ сообщили, что Федор Бондарчук расстался с молодой возлюбленной.

Также напомним, что известный российский режиссер Федор Бондарчук попал в "черный список" "Миротворца". Российскому деятелю вменяется поддержка Путина и российской агрессии против Украины.