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Елена Зеленская поделилась новыми снимками с президентом

В интернете ажиотаж вокруг новых фото президентской четы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:06
Елена и Владимир Зеленские
Елена и Владимир Зеленские
Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Новоиспеченная первая леди Украины Елена Зеленская поделилась новыми фото на своей недавно созданной странице в Instagram, чем очень порадовала подписчиков.

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Супруга шестого президента Украины Владимира Зеленского вместе с ним пришла на съемки шоу "Лига смеха" студии "Квартал 95". Президентская чета была достаточно просто одета – в джинсовую куртку и черный пиджак с необычными брошками в casual стиле. 

Владимир и Елена Зеленские
Владимир и Елена Зеленские
Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Необычный декор на пиджаке первой леди Украины
Необычный декор на пиджаке первой леди Украины
Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Елена и Владимир сидели в зале с остальными зрители и искренне смеялись над шутками участников шоу. То, что президент и первая леди присутствовали на концерте среди остальных зрителей, пришлось по душе украинцам. В комментариях они отметили, что семья Зеленских "ближе к народу" и "без лишнего пафоса". 

Напомним, 20 мая состоялась инаугурация президента Владимира Зеленского. Для торжественного события супруга главы государства Елена Зеленская удивила выбором белого наряда от украинского дизайнера

Отметим, в преддверии колоссальных изменений в жизни, жена Владимира Зеленского призналась, что хотела бы продолжить писать сценарии для "Квартала 95", а относительно обязанностей первой леди пока всерьез не задумывалась.

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