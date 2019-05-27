Елена Зеленская поделилась новыми снимками с президентом

В интернете ажиотаж вокруг новых фото президентской четы

Елена и Владимир Зеленские Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Новоиспеченная первая леди Украины Елена Зеленская поделилась новыми фото на своей недавно созданной странице в Instagram, чем очень порадовала подписчиков.

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Супруга шестого президента Украины Владимира Зеленского вместе с ним пришла на съемки шоу "Лига смеха" студии "Квартал 95". Президентская чета была достаточно просто одета – в джинсовую куртку и черный пиджак с необычными брошками в casual стиле.

Владимир и Елена Зеленские Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Необычный декор на пиджаке первой леди Украины Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Елена и Владимир сидели в зале с остальными зрители и искренне смеялись над шутками участников шоу. То, что президент и первая леди присутствовали на концерте среди остальных зрителей, пришлось по душе украинцам. В комментариях они отметили, что семья Зеленских "ближе к народу" и "без лишнего пафоса".

Напомним, 20 мая состоялась инаугурация президента Владимира Зеленского. Для торжественного события супруга главы государства Елена Зеленская удивила выбором белого наряда от украинского дизайнера.

Отметим, в преддверии колоссальных изменений в жизни, жена Владимира Зеленского призналась, что хотела бы продолжить писать сценарии для "Квартала 95", а относительно обязанностей первой леди пока всерьез не задумывалась.

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