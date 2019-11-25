Елизавета II отменила вечеринку к 60-летию своего сына: в чем причина

Принц Эндрю замешан в секс-скандале и отказался от монарших обязанностей

Фото: Leon Neal/Pool via REUTERS

Недавнее заявление герцога Йоркского принца Эндрю о том, что он отказывается от монарших обязанностей в связи с фигурированием его имени в секс-скандале – не могло остаться незамеченным и, тем более, без реакции королевы Елизаветы II. Так, королева Великобритании приняла решение отказаться от шумного празднования дня рождения своего сына герцога Йоркского. Королевская семья отметит праздник за семейным ужином.

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Свое 60-летие герцог Йоркский будет праздновать в феврале 2020 года. На мероприятии должны были быть представители многочисленных благотворительных организаций, которыми занимался принц. Однако после печально известных событий королева решила отметить годовщину только в семейном кругу, сообщает британский еженедельник The Sunday Times.

Отметим, что 20 ноября герцог Йоркский подал официальное заявление, в котором отметил, что хочет "отойти от своих общественных обязанностей в ближайшем будущем". По словам герцога Йоркского, обстоятельства, которые имеют отношение к его прежней дружбе с Джеффри Эпштейном, стали большим препятствием в работе семьи и благотворительных организаций, которые он поддерживает.

Напомним, сына Ее Величества обвинили в связях с подозреваемым в сексуальных преступлениях американским миллиардером Джеффри Эпштейном.

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