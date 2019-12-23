Елизавета II отречется от престола лишь при одном условии

Новым королем Англии станет принц Чарльз

Елизавета II Фото: Getty Images

Недавно в британской прессе появилась информация о том, что королева Англии Елизавета II к 95-ти годам планирует сложить свои монаршие полномочия и передать сыну – 71-летнему принцу Чарльзу.

Узнайте, почему королева Елизавета II отказалась финансировать свадьбу своей внучки:

По информации Daily Mail, теперь представительство Ее Величества сделало официальное заявление о том, что королева не собирается покидать престол. А это означает, что принц Чарльз станет королем только по одной и очень грустной причине – смерти Елизаветы II.

"Нет планов по передаче обязанностей в 95 лет или любом другом возрасте", – сказано в официальном сообщении вестминстерской резиденции.

Принц Чарльз Фото: Getty Images

Часть полномочий все же будет исполнять ее сын принц Уэльский. Но Елизавета II останется на троне до самой своей смерти. Многие предполагали, что королем Британии станет ее внук – принц Гарри, но из-за ряда скандалов с Меган Маркл, Ее Величество передумала.

Напомним, сына Ее Величества обвинили в связях с подозреваемым в сексуальных преступлениях американским миллиардером Джеффри Эпштейном.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.