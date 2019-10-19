Главное за неделю: Ленни Кравиц едет в Киев, а Влада Седан выходит замуж

Узнайте, какими новостями запомнится текущая неделя

Главные новости шоу-бизнеса за неделю Фото: Instagram

Уходящая неделя запомнится неожиданными новостями из мира шоу-бизнеса. Так, стало известно о новых правилах Нацотбора на Евровидение 2020, а певица Ани Лорак впервые прокомментировала свой развод. Сегодня.Lyfestyle собрали главные новости шоу-бизнеса за неделю.

Кейт Миддлтон и принц Уильям едва не разбились на самолете

Самолет королевской четы Кейт Миддлтон и принца Уильям чуть было не разбился на пути в Пакистан. Из-за мощного шторма пилот был вынужден вернуться в Лахор, откуда воздушное судно вылетело.

"Пилот кружил в течение часа, но молния и турбулентность были настолько ужасными, что нам пришлось лететь обратно", – написала в Twitter королевский корреспондент Ребекка Инглиш, которая находилась на борту.

Новые правила Нацотбора на Евровидение 2020

16 октября в Украине стартовал прием анкет на участие в Нацотборе на Евровидение 2020. В правила внесены изменения в связи с ситуацией с MARUV.

Теперь участником Национального отбора может стать исполнитель или коллектив, который не осуществлял концертной деятельности в РФ с 2014 года, не планирует и не анонсирует ее во время конкурса, а также не въезжал на территорию Крыма с нарушением законодательства Украины. За выявленные нарушения правил участники Национального отбора могут быть дисквалифицированы.

Lenny Kravitz едет в Киев

Ленни Кравиц Фото: Getty Images

Ленни Кравиц выступит в Украине спустя 12 лет. 13 июня в рамках масштабного мирового турне HERE TO LOVE один из величайших рок-музыкантов современности, продюсер и мультиинструменталист, а также обладатель четырех премий Grammy представит 11-й лонгплей Raise Vibration в Киеве.

Альбом Raise Vibration – это новые идеи Lenny Kravitz и три десятилетия его опыта, это мощное творческое возрождение, смелая, яркая работа, которая полностью отражает дух и масштаб музыканта.

Александр Зинченко сделал предложение Владе Седан

Игрок сборной Украины по футболу Александр Зинченко женится. 22-летний спортсмен сделал предложение своей возлюбленной – тележурналистке Владе Щегловой, известной под псевдонимом Влада Седан.

Футболист сделал предложение возлюбленной 16 сентября. Девушка ответила согласием и поделилась романтичными кадрами, сделанными на футбольном поле и, по всей видимости, дома.

Ани Лорак прокомментировала развод с Муратом Налчаджиоглу

Поклонники Ани Лорак, которая нашла нового бойфренда, уверены, что певица подала на развод из-за многочисленных измен Мурата Налчаджиоглу. Сама же артистка впервые рассказала, как пережила разрыв, и что происходило на самом деле.

"Развод был мучительный. Не верю, когда кто-то говорит, что он прошел приятно и легко. Любой развод — это трагедия, это больно, это печально, это разочарование", – говорит артистка.

Лорак признается, что она любила Мурата и никогда бы не подумала, что окажется в такой ситуации.

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