Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Главное за неделю: Ленни Кравиц едет в Киев, а Влада Седан выходит замуж

Узнайте, какими новостями запомнится текущая неделя

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:36
Главные новости шоу-бизнеса за неделю
Главные новости шоу-бизнеса за неделю
Фото: Instagram

Уходящая неделя запомнится неожиданными новостями из мира шоу-бизнеса. Так, стало известно о новых правилах Нацотбора на Евровидение 2020, а певица Ани Лорак впервые прокомментировала свой развод. Сегодня.Lyfestyle собрали главные новости шоу-бизнеса за неделю.

Кейт Миддлтон и принц Уильям едва не разбились на самолете

Самолет королевской четы Кейт Миддлтон и принца Уильям чуть было не разбился на пути в Пакистан. Из-за мощного шторма пилот был вынужден вернуться в Лахор, откуда воздушное судно вылетело.

"Пилот кружил в течение часа, но молния и турбулентность были настолько ужасными, что нам пришлось лететь обратно", – написала в Twitter королевский корреспондент Ребекка Инглиш, которая находилась на борту.

Новые правила Нацотбора на Евровидение 2020

16 октября в Украине стартовал прием анкет на участие в Нацотборе на Евровидение 2020. В правила внесены изменения в связи с ситуацией с MARUV.

Теперь участником Национального отбора может стать исполнитель или коллектив, который не осуществлял концертной деятельности в РФ с 2014 года, не планирует и не анонсирует ее во время конкурса, а также не въезжал на территорию Крыма с нарушением законодательства Украины. За выявленные нарушения правил участники Национального отбора могут быть дисквалифицированы.

Lenny Kravitz едет в Киев

Ленни Кравиц
Ленни Кравиц
Фото: Getty Images

Ленни Кравиц выступит в Украине спустя 12 лет. 13 июня в рамках масштабного мирового турне HERE TO LOVE один из величайших рок-музыкантов современности, продюсер и мультиинструменталист, а также обладатель четырех премий Grammy представит 11-й лонгплей Raise Vibration в Киеве.

Альбом Raise Vibration – это новые идеи Lenny Kravitz и три десятилетия его опыта, это мощное творческое возрождение, смелая, яркая работа, которая полностью отражает дух и масштаб музыканта.

Александр Зинченко сделал предложение Владе Седан

Игрок сборной Украины по футболу Александр Зинченко женится. 22-летний спортсмен сделал предложение своей возлюбленной – тележурналистке Владе Щегловой, известной под псевдонимом Влада Седан.

Футболист сделал предложение возлюбленной 16 сентября. Девушка ответила согласием и поделилась романтичными кадрами, сделанными на футбольном поле и, по всей видимости, дома.

Ани Лорак прокомментировала развод с Муратом Налчаджиоглу

Поклонники Ани Лорак, которая нашла нового бойфренда, уверены, что певица подала на развод из-за многочисленных измен Мурата Налчаджиоглу. Сама же артистка впервые рассказала, как пережила разрыв, и что происходило на самом деле.

"Развод был мучительный. Не верю, когда кто-то говорит, что он прошел приятно и легко. Любой развод — это трагедия, это больно, это печально, это разочарование", – говорит артистка.

Лорак признается, что она любила Мурата и никогда бы не подумала, что окажется в такой ситуации.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Ани Лорак Кейт Миддлтон принц Уильям Ленни Кравиц Александр Зинченко Влада Седан
Реклама

Новости партнеров

Тренды 2019: какие куртки будут актуальны осенью
Тренды 2019: какие куртки будут актуальны осенью
Гайтана розповіла про дивацтва сусіда-Зеленського
Гайтана розповіла про дивацтва сусіда-Зеленського
Модные вещи 2019 года, которые превратят вас в икону стиля
Модные вещи 2019 года, которые превратят вас в икону стиля
Маленькая кухня: секреты удобного и стильного обустройства
Маленькая кухня: секреты удобного и стильного обустройства

Популярные статьи

Вчера, 17:02Шоу-бизнес

До и после: Сэльма Блэр из-за химиотерапии изменилась до неузнаваемости

Вчера, 13:36Food

Что приготовить на ужин в мультиварке: ТОП-5 рецептов

Вчера, 12:45Fun

Ученые показали необычное существо с 720 полами: фото

Вчера, 12:18Fun

18 октября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 12:04Fun

Находка века: в Египте обнаружили таинственные саркофаги

Вчера, 11:54Events

Выходные дни на Новый год 2020 в Украине: сколько отдыхаем на праздники

Вчера, 09:46Техно

Пользователи Windows 7 получают неприятные уведомления

Вчера, 05:07Fun

Супруги случайно взяли кота с собой в отпуск: правда вскрылась в аэропорту

17 октябряEvents

Переход на зимнее время 2019 в Украине: что нужно знать

17 октябряШоу-бизнес

У бывшего супруга Анастасии Заворотнюк отобрали квартиру

17 октябряFood

Как тушить капусту для пирожков: два рецепта начинки

17 октябряШоу-бизнес

Жена Сергея Лещенко нецензурно высказалась в адрес Сергея Притулы: реакция телеведущего

17 октябряПсихология

Главные ошибки женщин в отношениях с мужчинами: всего три пункта

17 октябряWellness

Почему болит живот: девять самых распространенных причин

17 октябряFun

Как выглядит самая сексуальная девушка в мире: эксперт показал фото

17 октябряШоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк перенесла две операции: последние новости о лечении актрисы

Новости партнеров

Не стало сына Пугачевой и Киркорова: как певица пережила потерю
Не стало сына Пугачевой и Киркорова: как певица пережила потерю
Дизайн коридора: 5 простых уловок. Фото
Дизайн коридора: 5 простых уловок. Фото
Появились новые подробности состояния онкобольной Заворотнюк
Появились новые подробности состояния онкобольной Заворотнюк
У Instаgram хворої на рак Заворотнюк з'явилися трепетні фото
У Instаgram хворої на рак Заворотнюк з'явилися трепетні фото
Лесенка – самая роскошная стрижка на длинные волосы 2019-2020
Лесенка – самая роскошная стрижка на длинные волосы 2019-2020
5 важнейших причин того, почему японки не толстеют
5 важнейших причин того, почему японки не толстеют
Как правильно размещать вещи в квартире
Как правильно размещать вещи в квартире
Шарлиз Терон иронично отозвалась о романе с Брэдом Питтом
Шарлиз Терон иронично отозвалась о романе с Брэдом Питтом