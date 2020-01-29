Гонорар в 100 тысяч евро: Святослав Вакарчук не знал о стоимости выступления в Минске

Депутат передал корпоративные права на группу "Океан Ельзи"

Святослав Вакарчук Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Украинский музыкант и действующий депутат Верховной Рады Святослав Вакарчук выступил на новогоднем корпоративе IT-компании Wargaming в Минске. Более того, артисту заплатили 100 тысяч евро. Согласно райдеру, было запрещено осуществлять фото- и видеосъемку выступления, но в Сеть кадры все же попали.

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Сам Святослав Вакарчук в интервью на YouTube-канале "Орестократія" заявил, что о гонораре ничего не знает и не ведет "никакой бизнес-деятельности".

"Это вопрос не ко мне. Я не веду никакой бизнес-деятельности. Я не знаю, честно говоря. Я говорю, как есть. Я не знаю. Это не мое дело", – сказал Вакарчук.

Более того, Святослав заявил, что передал корпоративные права на группу "Океан Ельзи". Как рассказал депутат, на корпоративе присутствовали около двух тысяч человек, а выступление в Минске 21 декабря было согласовано еще до получения им мандата.

Ранее мы также писали, что Святослав Вакарчук рассказал о конфликте с падчерицей Дианой. Также Вакарчук резко отреагировал на историю с "Кварталом 95" и хором Веревки.

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