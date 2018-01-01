Харви Вайнштейна отпустили под залог в миллион долларов

Продюсеру грозит пожизненное заключение

Харви Вайнштейн. Фото: Getty Харви Вайнштейн. Фото: Getty Харви Вайнштейн. Фото: Getty Харви Вайнштейн. Фото: Getty 1/4

Известный голливудский продюсер Харви Вайнштейн, который был задержан в пятницу, 25 мая полицией, уже отпущен под залог в один миллион долларов, пишет NDTV.

Издание сообщает, что Вайнштейн будет обязан носить электронный браслет, который отслеживает передвижения. К настоящему моменту ему уже были предъявлены обвинения в изнасиловании одной женщины, и принуждении к оральному сексу другой. Официально имена жертв не озвучивают.

Как пишут СМИ, речь идет о случаях, произошедших в 2004 и 2013 году, и источники сообщают, что одна из жертв – актриса Люсия Эванс. В Нью-Йорке за первое Харви грозит от пяти до 25 лет тюремного заключения, за второе – до четырех лет. Расследование также ведется в Лос-Анджелесе и Великобритании. В королевстве за изнасилование может грозить пожизненное заключение. В Калифорнии – от трех до пяти.

Напомним, первое обвинение в адрес Вайнштейна прозвучало восемь месяцев назад. С тех пор в общей сложности более 50 женщин рассказали о сексуальных домогательствах со стороны продюсера: актрисы Анжелина Джоли, Ума Турман, Кейт Бланшетт, Гвинет Пэлтроу, Сальма Хайек и Роуз Макгоуэн, модель и актриса Кара Делевинь. Вайнштейна даже исключили из Американской академии киноискусств, которая присуждает премию "Оскар".