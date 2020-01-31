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Известная российская певица госпитализирована с подозрением на коронавирус: фото

Елене Князевой внезапно стало плохо на сцене

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:07
Елена Князева
Елена Князева
Фото: Instagram

Известная российская певица и актриса Елена Князева была срочно госпитализирована в Таиланде с подозрением на новый смертельный вирус – коронавирус.

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По словам самой исполнительницы, заболела Елена внезапно и ей достаточно быстро стало плохо, резко подскочила температура. Поэтому звезда немедленно была госпитализирована в инфекционное отделение ближайшей больницы Таиланда.

INSTAGRAM

"Я выступала на частном мероприятии на острове Самуи по поводу празднования китайского Нового года... Прямо во время выступления мне стало плохо. Я отработала свой блок, и меня под руки увели в гримерку. Поскольку мне предстояло еще ехать обратно домой, на соседний остров, то я выпила жаропонижающее, противовирусное, анальгетик — все сразу. Мне на время полегчало, но когда я добралась до дома, стало еще хуже. По страховке я вызвала "скорую", меня сразу забрали в госпиталь, где прямо в Emergency room взяли кровь, измерили температуру и забрали в инфекционку. Поставили огромную капельницу, так как у меня было сильное обезвоживание и температура 38,2. Сутки я пролежала под капельницами до момента, когда анализы были готовы", – рассказала Елена изданию WomanHit.ru.

После обследования медики так и не подтвердили наихудшие подозрения о том, что у Елены коронавирус.

На днях в Херсоне госпитализировали прибывшего из Китая больного.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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шоу-бизнес певица болезни госпитализация коронавирус Елена Князева
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