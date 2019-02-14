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Повод напомнить о чувствах: знаменитости поздравили вторых половинок с Днем влюбленных

Маша Ефросинина, Александр Скичко, Юрий Горбунов и другие поздравили любимых с Днем святого Валентина

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:58
Знаменитости поздравили вторых половинок с Днем влюбленных
Знаменитости поздравили вторых половинок с Днем влюбленных
Фото: Instagram.com

14 февраля влюбленные празднуют День святого Валентина и поздравляют любимых. Знаменитости не стали исключением. Маша Ефросинина, Александр Скичко, Джамала, Катя Осадчая и другие поделились трогательными фото и посвятили чувственные строки вторым половинкам.

Джамала:

"Якщо чесно, не сприймаю 14 лютого як свято. Але мені подобається, що є день, коли всі зізнаються одне одному в коханні.
Для мене День св. Валентина – це привід вкотре сказати чоловіку про свої почуття...".

Джамала с мужем Бекиром Сулеймановым
Джамала с мужем Бекиром Сулеймановым
Фото: instagram.com/jamalajaaa

 Катя Осадчая:

"Yuriy Gorbunov, be my Valentine! Бережіть одне одного! Веселого свята".

Катя Осадчая и Юрий Горбунов
Катя Осадчая и Юрий Горбунов
Фото: instagram.com/kosadcha

Ольга Сумская:

"Історія кохання народилась саме в день св.Валентина 91 року, коли свято тільки прийшло до нас.Вранці,14лютого, перед репетицією я знайшла на своєму столику в гримерній шоколадне серце, а в ньому записочка: "Приходь завтра до мене, я з’їм тебе, як ти цей шоколад"... І все! Я зрозуміла, що закохалась..! Це фото з першого в Україні м‘юзиклу "Кандід", де ми з Віталієм Борисюком грали закоханих, Кандіда і Кунегунду!Саме там все і почалося, під час репетицій... Ну, а продовження ви всі знаєте".

Ольга Сумская с мужем Виталием Борисюком
Ольга Сумская с мужем Виталием Борисюком
Фото: instagram.com/olgasumska

Сергей Бабкин:

"Любить всерьёз -
Значит не ждать 
Взаимности в ответ. 
Любить – значит
Любым путём 
Потратить жизнь свою 
На жизнь другого без остатка. 
Любить – так же полезно,
Как укутаться морозным утром
В тёплый плед. 
Любить – значит забыть себя
И видеть только нить,
Что связывает ваши сны 
Так сладко".

Сергей Бабкин
Сергей Бабкин
Фото: instagram.com/babkin_official

Андрей Бедняков:

"Happy Valentine’s Day!! P.S. Настя Короткая, можно я сегодня посмотрю ШАХТЕР с пацанами???".

Андрей Бедняков с женой Настей Короткой
Андрей Бедняков с женой Настей Короткой
Фото: instagram.com/biedniakov

Юрий Горбунов:

"З Днем святого Валентина! Кохайтеся!!!".

Катя Осадчая и Юрий Горбунов
Катя Осадчая и Юрий Горбунов
Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Ольга Цибульская:

"Секрет сімейного щастя у вмінні пробачати і у великій любові, бо коли ти по-справжньому любиш, то будь-яку ситуацію можна вирішити за допомогою поцілунка. А цілуюсь я краще, ніж готую. З Днем святого Валентина, Мусік! Чекаємо на ваші валетинки! А хто найточніше вгадає, що на фото шепоче мені чоловік – отримає валентинку від нас". 

Оля Цибульская с мужем
Оля Цибульская с мужем
Фото: instagram.com/cybulskaya

Маша Ефросинина:

"Мир двоих должен принадлежать лишь им двоим...".

Маша Ефросинина с мужем Тимуром Хромаевым
Маша Ефросинина с мужем Тимуром Хромаевым
Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Алена Шоптенко:

"Такой день, что можно и без слов. Просто любовь".

Алена Шоптенко с мужем Алексеем Ивановым
Алена Шоптенко с мужем Алексеем Ивановым
Фото: instagram.com/alena_shoptenko

Александр Скичко:

"Любовь – это счастье, и я желаю каждому найти своё счастье! Как по мне, лучший подарок для человека это эмоции, поэтому у нас в руках чемоданы, а в кармане посадочные билеты. Куда летим, не знает даже Лиза. Это сюрприз!". 

Александр Скичко с женой Елизаветой Скичко-Юрушевой
Александр Скичко с женой Елизаветой Скичко-Юрушевой
Фото: instagram.com/aleksandrskichko

Влад Яма:

"КОХАЮ. І завжди робитиму все, щоб Ти була найщасливішою!!! P.S.Скоро буду".

Жена Влада Ямы Лилия
Жена Влада Ямы Лилия
Фото: instagram.com/vladyama_official

Григорий Решетник:

"Моя вселенная! Желаю всем любви и наслаждения".

Григорий Решетник с женой Кристиной
Григорий Решетник с женой Кристиной
Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Напомним, специально ко Дню святого Валентина Сегодня.Lifestyle поделился секретами отношений пяти звездных пар. Сергей и Снежана Бабкины, Вал Бебко и Юлия Санина, Лилия Ребрик и Андрей Дикий, Слава и Эдгар Каминские, Ольга Горбачева и Юрий Никитин рассказали, как совместить работу и отношения, и что делать, чтобы с годами романтика не угасла.

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