Повод напомнить о чувствах: знаменитости поздравили вторых половинок с Днем влюбленных
Маша Ефросинина, Александр Скичко, Юрий Горбунов и другие поздравили любимых с Днем святого Валентина
14 февраля влюбленные празднуют День святого Валентина и поздравляют любимых. Знаменитости не стали исключением. Маша Ефросинина, Александр Скичко, Джамала, Катя Осадчая и другие поделились трогательными фото и посвятили чувственные строки вторым половинкам.
Джамала:
"Якщо чесно, не сприймаю 14 лютого як свято. Але мені подобається, що є день, коли всі зізнаються одне одному в коханні.
Для мене День св. Валентина – це привід вкотре сказати чоловіку про свої почуття...".
Катя Осадчая:
"Yuriy Gorbunov, be my Valentine! Бережіть одне одного! Веселого свята".
Ольга Сумская:
"Історія кохання народилась саме в день св.Валентина 91 року, коли свято тільки прийшло до нас.Вранці,14лютого, перед репетицією я знайшла на своєму столику в гримерній шоколадне серце, а в ньому записочка: "Приходь завтра до мене, я з’їм тебе, як ти цей шоколад"... І все! Я зрозуміла, що закохалась..! Це фото з першого в Україні м‘юзиклу "Кандід", де ми з Віталієм Борисюком грали закоханих, Кандіда і Кунегунду!Саме там все і почалося, під час репетицій... Ну, а продовження ви всі знаєте".
Сергей Бабкин:
"Любить всерьёз -
Значит не ждать
Взаимности в ответ.
Любить – значит
Любым путём
Потратить жизнь свою
На жизнь другого без остатка.
Любить – так же полезно,
Как укутаться морозным утром
В тёплый плед.
Любить – значит забыть себя
И видеть только нить,
Что связывает ваши сны
Так сладко".
Андрей Бедняков:
"Happy Valentine’s Day!! P.S. Настя Короткая, можно я сегодня посмотрю ШАХТЕР с пацанами???".
Юрий Горбунов:
"З Днем святого Валентина! Кохайтеся!!!".
Ольга Цибульская:
"Секрет сімейного щастя у вмінні пробачати і у великій любові, бо коли ти по-справжньому любиш, то будь-яку ситуацію можна вирішити за допомогою поцілунка. А цілуюсь я краще, ніж готую. З Днем святого Валентина, Мусік! Чекаємо на ваші валетинки! А хто найточніше вгадає, що на фото шепоче мені чоловік – отримає валентинку від нас".
Маша Ефросинина:
"Мир двоих должен принадлежать лишь им двоим...".
Алена Шоптенко:
"Такой день, что можно и без слов. Просто любовь".
Александр Скичко:
"Любовь – это счастье, и я желаю каждому найти своё счастье! Как по мне, лучший подарок для человека это эмоции, поэтому у нас в руках чемоданы, а в кармане посадочные билеты. Куда летим, не знает даже Лиза. Это сюрприз!".
Влад Яма:
"КОХАЮ. І завжди робитиму все, щоб Ти була найщасливішою!!! P.S.Скоро буду".
Григорий Решетник:
"Моя вселенная! Желаю всем любви и наслаждения".
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