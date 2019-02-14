Повод напомнить о чувствах: знаменитости поздравили вторых половинок с Днем влюбленных

Маша Ефросинина, Александр Скичко, Юрий Горбунов и другие поздравили любимых с Днем святого Валентина

Знаменитости поздравили вторых половинок с Днем влюбленных Фото: Instagram.com

14 февраля влюбленные празднуют День святого Валентина и поздравляют любимых. Знаменитости не стали исключением. Маша Ефросинина, Александр Скичко, Джамала, Катя Осадчая и другие поделились трогательными фото и посвятили чувственные строки вторым половинкам.

Джамала:

"Якщо чесно, не сприймаю 14 лютого як свято. Але мені подобається, що є день, коли всі зізнаються одне одному в коханні.

Для мене День св. Валентина – це привід вкотре сказати чоловіку про свої почуття...".

Джамала с мужем Бекиром Сулеймановым Фото: instagram.com/jamalajaaa

Катя Осадчая:

"Yuriy Gorbunov, be my Valentine! Бережіть одне одного! Веселого свята".

Катя Осадчая и Юрий Горбунов Фото: instagram.com/kosadcha

Ольга Сумская:

"Історія кохання народилась саме в день св.Валентина 91 року, коли свято тільки прийшло до нас.Вранці,14лютого, перед репетицією я знайшла на своєму столику в гримерній шоколадне серце, а в ньому записочка: "Приходь завтра до мене, я з’їм тебе, як ти цей шоколад"... І все! Я зрозуміла, що закохалась..! Це фото з першого в Україні м‘юзиклу "Кандід", де ми з Віталієм Борисюком грали закоханих, Кандіда і Кунегунду!Саме там все і почалося, під час репетицій... Ну, а продовження ви всі знаєте".

Ольга Сумская с мужем Виталием Борисюком Фото: instagram.com/olgasumska

Сергей Бабкин:

"Любить всерьёз -

Значит не ждать

Взаимности в ответ.

Любить – значит

Любым путём

Потратить жизнь свою

На жизнь другого без остатка.

Любить – так же полезно,

Как укутаться морозным утром

В тёплый плед.

Любить – значит забыть себя

И видеть только нить,

Что связывает ваши сны

Так сладко".

Сергей Бабкин Фото: instagram.com/babkin_official

Андрей Бедняков:

"Happy Valentine’s Day!! P.S. Настя Короткая, можно я сегодня посмотрю ШАХТЕР с пацанами???".

Андрей Бедняков с женой Настей Короткой Фото: instagram.com/biedniakov

Юрий Горбунов:

"З Днем святого Валентина! Кохайтеся!!!".

Катя Осадчая и Юрий Горбунов Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Ольга Цибульская:

"Секрет сімейного щастя у вмінні пробачати і у великій любові, бо коли ти по-справжньому любиш, то будь-яку ситуацію можна вирішити за допомогою поцілунка. А цілуюсь я краще, ніж готую. З Днем святого Валентина, Мусік! Чекаємо на ваші валетинки! А хто найточніше вгадає, що на фото шепоче мені чоловік – отримає валентинку від нас".

Оля Цибульская с мужем Фото: instagram.com/cybulskaya

Маша Ефросинина:

"Мир двоих должен принадлежать лишь им двоим...".

Маша Ефросинина с мужем Тимуром Хромаевым Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Алена Шоптенко:

"Такой день, что можно и без слов. Просто любовь".

Алена Шоптенко с мужем Алексеем Ивановым Фото: instagram.com/alena_shoptenko

Александр Скичко:

"Любовь – это счастье, и я желаю каждому найти своё счастье! Как по мне, лучший подарок для человека это эмоции, поэтому у нас в руках чемоданы, а в кармане посадочные билеты. Куда летим, не знает даже Лиза. Это сюрприз!".

Александр Скичко с женой Елизаветой Скичко-Юрушевой Фото: instagram.com/aleksandrskichko

Влад Яма:

"КОХАЮ. І завжди робитиму все, щоб Ти була найщасливішою!!! P.S.Скоро буду".

Жена Влада Ямы Лилия Фото: instagram.com/vladyama_official

Григорий Решетник:

"Моя вселенная! Желаю всем любви и наслаждения".

Григорий Решетник с женой Кристиной Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

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