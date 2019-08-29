Катя Осадчая пожаловалась на новые правила Верховной Рады: подробности

Телеведущая побывала на торжественном открытии первой сессии ВРУ

Телеведущая Катя Осадчая Фото: instagram.com/kosadcha

Сегодня, 29 августа, состоялось первое заседание ВРУ девятого созыва. Чтобы пообщаться с новоиспеченными депутатами, журналистам пришлось длительное время стоять в очереди. Кроме того, далеко не все народные избранники согласились дать интервью.

Своим опытом поделилась известная украинская телеведущая Катя Осадчая. Звезда заявила, что стояла в очереди вместе с другими представителями СМИ в течение 50 минут. Осадчая также сообщила, что в новой Раде – новые правила. Так, судя по всему, впредь журналисты не смогут работать в кулуарах на втором этаже Верховной Рады.

"Новая Рада – новые правила. Журналисты, скорее всего, больше не будут работать в кулуарах второго этажа. Сегодня на повестке дня принятие изменений. На торжественном открытии доступ в кулуары уже закрыт. Александр Ткаченко (народный депутат, генеральный директор "1+1" до 20 августа 2019, - ред.), что там с информполитикой? Ааа, это же "свобода слова", валим на Шуфрича, – пишет Осадчая.

instagram.com/stories/kosadcha

К тому же Катя Осадчая рассказала, что депутаты Петр Порошенко и Святослав Вакарчук отказались ответить на ее вопросы, а также заявила, что "не бывает плохих вопросов, бывает неумение ответить".

"Интервью с новоиспеченными депутатами немало, среди тех, кто отказал, Петр Порошенко и Святослав Вакарчук, я была настойчива, и в предвзятости нас обвинить нельзя, но нет) нет, так нет, ведь не бывает плохих или неудобных вопросов, бывает неумение ответить", – заявила телеведущая.

Ранее мы также показали, как Катя Осадчая и Юрий Горбунов отдохнули в Амстердаме.

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