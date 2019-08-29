Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Катя Осадчая пожаловалась на новые правила Верховной Рады: подробности

Телеведущая побывала на торжественном открытии первой сессии ВРУ

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:01
Телеведущая Катя Осадчая
Телеведущая Катя Осадчая
Фото: instagram.com/kosadcha

Сегодня, 29 августа, состоялось первое заседание ВРУ девятого созыва. Чтобы пообщаться с новоиспеченными депутатами, журналистам пришлось длительное время стоять в очереди. Кроме того, далеко не все народные избранники согласились дать интервью.

Своим опытом поделилась известная украинская телеведущая Катя Осадчая. Звезда заявила, что стояла в очереди вместе с другими представителями СМИ в течение 50 минут. Осадчая также сообщила, что в новой Раде – новые правила. Так, судя по всему, впредь журналисты не смогут работать в кулуарах на втором этаже Верховной Рады.

"Новая Рада – новые правила. Журналисты, скорее всего, больше не будут работать в кулуарах второго этажа. Сегодня на повестке дня принятие изменений. На торжественном открытии доступ в кулуары уже закрыт. Александр Ткаченко (народный депутат, генеральный директор "1+1" до 20 августа 2019, - ред.), что там с информполитикой? Ааа, это же "свобода слова", валим на Шуфрича, – пишет Осадчая.

instagram.com/stories/kosadcha

К тому же Катя Осадчая рассказала, что депутаты Петр Порошенко и Святослав Вакарчук отказались ответить на ее вопросы, а также заявила, что "не бывает плохих вопросов, бывает неумение ответить".

"Интервью с новоиспеченными депутатами немало, среди тех, кто отказал, Петр Порошенко и Святослав Вакарчук, я была настойчива, и в предвзятости нас обвинить нельзя, но нет) нет, так нет, ведь не бывает плохих или неудобных вопросов, бывает неумение ответить", – заявила телеведущая.

Ранее мы также показали, как Катя Осадчая и Юрий Горбунов отдохнули в Амстердаме.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Катя Осадчая шокирована неприятным инцидентом с МАУ: подробности Не узнать: новый образ Кати Осадчей резко раскритиковали Катя Осадчая купила машину за три миллиона гривен
Катя Осадчая ВРУ
Реклама

Новости партнеров

Велосипедистка дня: бразильская красотка
Велосипедистка дня: бразильская красотка
Ученые нашли лучший способ сохранить ум и здоровье в старости
Ученые нашли лучший способ сохранить ум и здоровье в старости
Британец недооценил кашель – умер через 16 дней
Британец недооценил кашель – умер через 16 дней
Наследие СССР, или Привычки россиян, которые всех раздражают
Наследие СССР, или Привычки россиян, которые всех раздражают

Популярные статьи

Сегодня, 13:42Шоу-бизнес

"Меня пытаются убить": в Москве скончался актер Александр Числов

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на 29 августа: все знаки зодиака

Вчера, 15:00Шоу-бизнес

Возлюбленная экс-мужа Ани Лорак показала, как ее балует любимый

Вчера, 14:00Шоу-бизнес

Актер сериала "Мажор" попал в реанимацию после избиения

Вчера, 13:33Fun

28 августа: какой сегодня праздник и что ни в коем случае нельзя делать

Вчера, 13:32Events

Успение Пресвятой Богородицы 2019: поздравления в картинках и прозе

Вчера, 11:30Шоу-бизнес

79-летний Эммануил Виторган снова стал отцом: трогательное фото

Вчера, 11:10Fun

Успение Пресвятой Богородицы 2019: что ни в коем случае нельзя делать

Вчера, 10:30Шоу-бизнес

Анджелина Джоли показала свой необычный дом в лесу Камбоджи: видео

Вчера, 09:02Шоу-бизнес

67-летняя мать Веры Брежневой впечатлила фигурой в купальнике

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 28 августа: все знаки зодиака

27 августаFun

Ради будущих детей: россиянин в 19 лет решил поменять имя и фамилию

27 августаШоу-бизнес

"Все остальные в тени": Алла Пугачева высказалась о Светлане Лободе

27 августаШоу-бизнес

Павел Зибров женился: стала известна стоимость свадьбы и другие подробности

27 августаFun

Свекровь рассмешила молодоженов "пошлым подарком" на свадьбу: фото

27 августаПсихология

Гороскоп на 27 августа: все знаки зодиака

Новости партнеров

София Ротару показала фото в купальнике. Богиня!
София Ротару показала фото в купальнике. Богиня!
Дети Глафиры Тархановой: как они воспитываются знаменитой мамой
Дети Глафиры Тархановой: как они воспитываются знаменитой мамой
Zdeňka Seidlová: самые красивые бегуньи из Instagram
Zdeňka Seidlová: самые красивые бегуньи из Instagram
Пять нервных привычек, которые могут испортить здоровье
Пять нервных привычек, которые могут испортить здоровье
Если нужно похудеть: меню низкоуглеводной диеты
Если нужно похудеть: меню низкоуглеводной диеты
Зеленый коктейль: железные причины пить этот напиток
Зеленый коктейль: железные причины пить этот напиток
Съедобные цветы: 11 вариантов для истинных гурманов
Съедобные цветы: 11 вариантов для истинных гурманов
8 печальных признаков того, что ты превращаешься в тетку
8 печальных признаков того, что ты превращаешься в тетку