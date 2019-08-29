Первое заседание Верховной Рады IX созыва: главные подробности, фото и видео

Фото: О. Иващенко

Сегодня состоится торжественное открытие первой сессии Верховной Рады Украины IX созыва по случаю принесения присяги новоизбранными народными депутатами.

Новости "Сегодня" внимательно следят за происходящим в здании под куполом, готовят специальные репортажи и прямые включения с места событий.

Первый спецвыпуск начнется в 9:00. Ведущая Марина Кухар будет ждать зрителей с серией репортажей о приглашенных гостях, разделении должностей, первых законопроектах к рассмотрению и другими актуальными темами. Второй спецвыпуск начнется в 9:35, когда к ведущей присоединятся корреспонденты.

В 10:00 начнется трансляция торжественного открытия Верховной Рады.

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Как ожидается, на первом заседании станет известно имя нового премьер-министра. По данным СМИ, президент Владимир Зеленский будет предлагать парламенту назначить на пост главы правительства Алексея Гончарука.

Представитель президента в Раде, новоизбранный народный депутат от "Слуги народа" Руслан Стефанчук заявил, что "СН" имеет 465 инициатив по внесению изменений в Конституцию в той или иной части.

Он подчеркнул, что парламент будет работать столько, сколько нужно для принятия решений. И добавил, что, в случае необходимости, депутаты соберутся на заседание в пятницу, 30 августа.

Напомним, ранее Руслан Стефанчук раскритиковал идею о сенсорной системе голосования в Верховной Раде, поскольку, по его словам, можно взять любой предмет, температура которого приближается к температуре человеческого тела (36,6 градусов) приставить к сенсорной кнопке, в частности, это может быть жвачка, и кнопка отреагирует.

Фракция президентской партии "Слуга народа" распределила места для народных депутатов в сессионном зале. Согласно плану, депутаты от "Слуги народа" должны занять девять передних рядов, а также все места, прилегающие к ложе Кабмина.

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