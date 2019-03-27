Кайли Дженнер показала, как выглядит без макияжа

Супермодель восхитила фото, на котором позирует без косметики

Кайли Дженнер Фото: instagram.com/kyliejenner

21-летнюю супермодель и сестру Ким Кардашьян, которая стала самой молодой миллиардершей, Кайли Дженнер все привыкли видеть с ярким макияжем и в эффектных нарядах. Матовые бежевая и красная помады успели стать визитной карточкой Кайли Дженнер, которая к тому же выпускает собственную линейку косметики.

А недавно Кайли Дженнер на своей странице в Instagram опубликовала утреннее фото, на котором позирует без макияжа. Говорить о натуральной красоте, разумеется, нельзя, так как девушка неоднократно корректировала свою внешность, к примеру, Кайли Дженнер увеличила губы. Однако увидеть модель без косметики можно нечасто.

Кайли Дженнер без макияжа Фото: instagram.com/kyliejenner

Отметим, не так давно Кайли Дженнер намекнула на вторую беременность. В то же время летом 2018-го супермодель призналась, что не живет с отцом своей годовалой дочери Сторми – Трэвисом Скоттом. Эта информация заставила публику предположить, что пара рассталась, однако в День влюбленных Трэвис устроил Кайли романтический сюрприз.

Ранее мы писали, что дочь Ким Кардашьян в экстравагантном образе станцевала под рэп отца.

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