Крупные суммы: кто из знаменитостей сделал пожертвование на борьбу с коронавирусом

Бизнесмены, артисты и модельеры бросили все силы на борьбу с пандемией

Опасный недуг – коронавирус – не обходит стороной успешных и знаменитых личностей по всему миру. COVID-19 уже заразились жена премьер-министра Канады Джастина Трюдо, Лев Лещенко, Борис Акунин, принц Чарльз и другие. Тем временем спортсмены, дизайнеры, бизнесмены, певцы и актеры бросают все силы, чтобы помочь своим государствам справиться с пандемией. Кто из звезд пожертвовал миллионы долларов – узнайте в материале Сегодня.Lifestyle.

Рианна

Рианна Фото: Getty Images

Известная певица Рианна пожертвовала 5 миллионов долларов из принадлежащего ей фонда Clara Lionel Foundation. Большая часть суммы направлена на поддержку медиков. Благотворительный фонд Clara Lionel Foundation Рианна создала в 2012 году. За годы его существования исполнительница выделила сотни грантов на развитие медицины и поддерживала ученых в создании вакцин от серьезных заболеваний.

Сумма будет потрачена на нужды организаций, на продовольственные банки в США, на поддержку медицинского персонала и покупку необходимого оборудования, а также на обслуживание отделений интенсивной терапии и поддержание методов борьбы с вирусом во всем мире.

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс Фото: Getty Images

Голливудские актеры Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс сделали пожертвование в размере 1 миллиона долларов, чтобы поддержать людей во время коронавируса. Звездные супруги направили деньги двум некоммерческим организациям: Feeding America и Food Banks Canada.

Анджелина Джоли

Анджелина Джоли Фото: Getty Images

Американская актриса Анджелина Джоли также поддержала звездную инициативу и пожертвовала 1 миллион долларов в благотворительную организацию No Kid Hungry, которая обеспечивает питание детей из семей с низким доходом. Известно, что из-за пандемии коронавируса во многих странах мира временно закрылись учебные заведения. Некоторые из них обеспечивают детей питанием, семьи которых имеют низкий доход. Средства будут распределены между 30 штатами.

Кайли Дженнер

Кайли Дженнер Фото: instagram.com/kyliejenner

Модель и основательница косметического бренда Kylie Cosmetics Кайли Дженнер пожертвовала 1 миллион долларов на борьбу с коронавирусом.

Таким образом звезда откликнулась на открытый призыв своего врача Таис Алиабади. Пожертвование пойдет на закупку медицинских масок, щитов, перчаток и других средств индивидуальной защиты для врачей, которые работают в больницах.

Арнольд Шварценеггер

Арнольд Шварценеггер Фото: Getty Images

Еще одна голливудская знаменитость Арнольд Шварценеггер выделил один миллион долларов для нужд медиков.

"Это простой способ защитить наших настоящих героев на передовой в наших больницах. И я горжусь тем, что являюсь частью этого. Я пожертвовал 1 миллион долларов. И я надеюсь, что все вы, кто сможет, поддержат этих героев", – заявил киноактер.

Донателла Версаче

Донателла Версаче Фото: instagram.com/donatella_versace

Владелица модного дома Versace Донателла Версаче отдала 200 тысяч евро на борьбу с коронавирусом

"В это время важно быть солидарными, поддерживать и помогать всех, кто находится на передовой и каждый день борется, чтобы спасти сотни жизней... Это время, когда нам как обществу нужно быть вместе и заботиться друг о друге", – написала Донателла.

Джорджио Армани

Джорджио Армани Фото: Getty Images

Итальянский модельер и предприниматель Джорджио Армани 11 марта пожертвовал 1,25 млн евро для борьбы с коронавирусом. Он выделил деньги для трех больниц в Милане, а также для организации Protezione Civile – Департамент гражданской защиты, который занимается прогнозированием, предотвращением и управлением чрезвычайных ситуаций.

Лионель Месси и Криштиану Роналду

Лионель Месси Фото: Reuters

Лучшие футболисты последнего десятилетия аргентинец Лионель Месси и Криштиану Роналду также внесли свой вклад в борьбу с COVID-19. Аргентинец пожертвовал миллион евро на инвестиции в медицинское оборудование для борьбы с пандемией.

Лидер туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду и его агент Жорже Мендеш помогли строительству трех новых отделений интенсивной терапии. По данным местных СМИ, сумма пожертвования составляет больше миллиона евро.

Криштиану Роналду Фото: Reuters

Ринат Ахметов

Украинский бизнесмен, учредитель благотворительного фонда "Развитие Украины" и фонда "Эффективное управление" Ринат Ахметов выделил на борьбу с коронавирусом выделил 300 миллионов гривен.

Как известно, компании ДТЭК, Mетинвест и другие бизнесы SCM Рината Ахметова, а также ФК "Шахтер" стали партнерами региональных антикризисных штабов по борьбе с эпидемией COVID-19 в Донецкой, Луганской, Львовской и Ивано-Франковской областях.

Ринат Ахметов Фото: Сегодня

Фонд первым в стране отреагировал на опасность распространения коронавируса. По личному решению Рината Ахметова в кратчайшие сроки для украинских медиков приобретено оборудование для эффективного лечения осложнений, возникающих у больных коронавирусом, а также средства защиты для медиков. Список главных медицинских потребностей страны был разработан в координации с МОЗ Украины.

В частности, Фонд уже передал государственным учреждениям здравоохранения две партии высококлассных аппаратов ИВЛ шведского производства. Также были предоставлены изолирующий мобильный бокс, защитный биологический и противохимический костюм, 400 защитных одноразовых комбинезонов, 10 тысяч защитных масок, бесконтактные термометры, многослойные респираторы, очки.

Билл Гейтс

Билл Гейтс Фото: AFP

Американский предприниматель и бывший крупнейший акционер компании Microsoft Билл Гейтс, который предсказал коронавирус, на борьбу с вирусом из своего фонда выделил 100 миллионов долларов.

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