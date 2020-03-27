Крупные суммы: кто из знаменитостей сделал пожертвование на борьбу с коронавирусом
Бизнесмены, артисты и модельеры бросили все силы на борьбу с пандемией
Опасный недуг – коронавирус – не обходит стороной успешных и знаменитых личностей по всему миру. COVID-19 уже заразились жена премьер-министра Канады Джастина Трюдо, Лев Лещенко, Борис Акунин, принц Чарльз и другие. Тем временем спортсмены, дизайнеры, бизнесмены, певцы и актеры бросают все силы, чтобы помочь своим государствам справиться с пандемией. Кто из звезд пожертвовал миллионы долларов – узнайте в материале Сегодня.Lifestyle.
Известная певица Рианна пожертвовала 5 миллионов долларов из принадлежащего ей фонда Clara Lionel Foundation. Большая часть суммы направлена на поддержку медиков. Благотворительный фонд Clara Lionel Foundation Рианна создала в 2012 году. За годы его существования исполнительница выделила сотни грантов на развитие медицины и поддерживала ученых в создании вакцин от серьезных заболеваний.
Сумма будет потрачена на нужды организаций, на продовольственные банки в США, на поддержку медицинского персонала и покупку необходимого оборудования, а также на обслуживание отделений интенсивной терапии и поддержание методов борьбы с вирусом во всем мире.
Голливудские актеры Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс сделали пожертвование в размере 1 миллиона долларов, чтобы поддержать людей во время коронавируса. Звездные супруги направили деньги двум некоммерческим организациям: Feeding America и Food Banks Canada.
Американская актриса Анджелина Джоли также поддержала звездную инициативу и пожертвовала 1 миллион долларов в благотворительную организацию No Kid Hungry, которая обеспечивает питание детей из семей с низким доходом. Известно, что из-за пандемии коронавируса во многих странах мира временно закрылись учебные заведения. Некоторые из них обеспечивают детей питанием, семьи которых имеют низкий доход. Средства будут распределены между 30 штатами.
Модель и основательница косметического бренда Kylie Cosmetics Кайли Дженнер пожертвовала 1 миллион долларов на борьбу с коронавирусом.
Таким образом звезда откликнулась на открытый призыв своего врача Таис Алиабади. Пожертвование пойдет на закупку медицинских масок, щитов, перчаток и других средств индивидуальной защиты для врачей, которые работают в больницах.
Еще одна голливудская знаменитость Арнольд Шварценеггер выделил один миллион долларов для нужд медиков.
"Это простой способ защитить наших настоящих героев на передовой в наших больницах. И я горжусь тем, что являюсь частью этого. Я пожертвовал 1 миллион долларов. И я надеюсь, что все вы, кто сможет, поддержат этих героев", – заявил киноактер.
Владелица модного дома Versace Донателла Версаче отдала 200 тысяч евро на борьбу с коронавирусом
"В это время важно быть солидарными, поддерживать и помогать всех, кто находится на передовой и каждый день борется, чтобы спасти сотни жизней... Это время, когда нам как обществу нужно быть вместе и заботиться друг о друге", – написала Донателла.
Итальянский модельер и предприниматель Джорджио Армани 11 марта пожертвовал 1,25 млн евро для борьбы с коронавирусом. Он выделил деньги для трех больниц в Милане, а также для организации Protezione Civile – Департамент гражданской защиты, который занимается прогнозированием, предотвращением и управлением чрезвычайных ситуаций.
Лучшие футболисты последнего десятилетия аргентинец Лионель Месси и Криштиану Роналду также внесли свой вклад в борьбу с COVID-19. Аргентинец пожертвовал миллион евро на инвестиции в медицинское оборудование для борьбы с пандемией.
Лидер туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду и его агент Жорже Мендеш помогли строительству трех новых отделений интенсивной терапии. По данным местных СМИ, сумма пожертвования составляет больше миллиона евро.
Украинский бизнесмен, учредитель благотворительного фонда "Развитие Украины" и фонда "Эффективное управление" Ринат Ахметов выделил на борьбу с коронавирусом выделил 300 миллионов гривен.
Как известно, компании ДТЭК, Mетинвест и другие бизнесы SCM Рината Ахметова, а также ФК "Шахтер" стали партнерами региональных антикризисных штабов по борьбе с эпидемией COVID-19 в Донецкой, Луганской, Львовской и Ивано-Франковской областях.
Фонд первым в стране отреагировал на опасность распространения коронавируса. По личному решению Рината Ахметова в кратчайшие сроки для украинских медиков приобретено оборудование для эффективного лечения осложнений, возникающих у больных коронавирусом, а также средства защиты для медиков. Список главных медицинских потребностей страны был разработан в координации с МОЗ Украины.
В частности, Фонд уже передал государственным учреждениям здравоохранения две партии высококлассных аппаратов ИВЛ шведского производства. Также были предоставлены изолирующий мобильный бокс, защитный биологический и противохимический костюм, 400 защитных одноразовых комбинезонов, 10 тысяч защитных масок, бесконтактные термометры, многослойные респираторы, очки.
Американский предприниматель и бывший крупнейший акционер компании Microsoft Билл Гейтс, который предсказал коронавирус, на борьбу с вирусом из своего фонда выделил 100 миллионов долларов.
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