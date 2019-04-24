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Кто заменит Владимира Зеленского в проектах "Квартала 95"

Лидера студии заменят артисты не только из "Квартала"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:14
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Фото: instagram.com/kvartal95official

После того, как стало известно, что Владимир Зеленский победил в президентских выборах в Украине, встал вопрос о том, кто же заменит его в проектах студии "Квартал 95", лидером которой являлся Владимир.

На официальном сайте "Квартала" сообщается, что заменят бессменного руководителя коллектива уже известные зрителям звезды "Квартала". Так, новым ведущим "Лиги смеха" станет Евгений Кошевой. В "Вечернем Квартале" также появятся новые, но уже знакомые телезрителям лица. Это участники команды "Днепр", актеры и ведущие – Игорь Ласточкин и Юрий Ткач. Также в новых записях программы примет участие актер Improv Live Show Владимир Шумко. Кроме этого, на постоянной основе в состав актерской труппы "Вечернего Квартала" уже официально вошел Владимир Мартынец.

Евгений Кошевой
Фото: kvartal95.com
Игорь Ласточкин
Фото: kvartal95.com
Владимир Шумко
Фото: kvartal95.com
Юрий Ткач
Фото: kvartal95.com
Юрий Карпов и Владимир Мартынец
Фото: kvartal95.com
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В дальнейшем постановкой номеров "Вечернего Квартала" будут заниматься Александр Пикалов и Евгений Кошевой.

Что касается проекта "Рассмеши комика", в детской версии Владимира заменил Юрий Ткач. А вот кто займет место Владимира во взрослой версии, станет известно ближе к съемкам нового 16-го сезона проекта, который запланирован на осень.

Ранее Сегодня.Lifestyle рассказали о том, как познакомились Владимир и Елена Зеленские.

Сейчас, когда Владимир Зеленский совсем скоро станет президентом Украины, а Елена Зеленская – первой леди, пару ждет кардинальная смена образа жизни. Жена Владимира Зеленского признавалась, что пока всерьез не задумывалась о будущем, однако мечтает продолжать писать тексты для "95 Квартала".

 Кто удивил новоиспеченного политика своим поздравлением, смотрите в видео ниже:

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Источник: Сегодня
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