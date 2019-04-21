Выборы президента Украины: ЦИК публикует результаты второго тура
Центральная избирательная комиссия ведет подсчет голосов после второго тура выборов, данные обновляются
В Украине прошло голосование во втором туре выборов президента. "Сегодня" ведут онлайн о ходе президентской гонки.
Избирательные участки закрылись. За пост главы государства борются действующий президент Петр Порошенко и кандидат Владимир Зеленский. По официальным данным ЦИК, явка на выборах достаточная, чтобы признать выборы состоявшимися. Наблюдатели продолжают собирать данные о нарушениях на выборах.
Центральная избирательная комиссия Украины ведет подсчет голосов и по мере поступления информации публикует данные.
В первый час после закрытия избирательных участков ЦИК обработала 1,08% протоколов, соответственно подсчитав 91 029 голосов.
Согласно опубликованным данным, во втором туре выборов лидирует Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский получил 70,36% голосов, за Петра Порошенко проголосовало 27,29% избирателей.
Сами кандидаты – Петр Порошенко и Владимир Зеленский, также проголосовали. Владимир Зеленский около 11 утра, а Петр Порошенко после праздничной литургии в праздник Вербного воскресенья.
Как сообщалось, дебаты кандидатов в президенты кандидатов в президента Петра Порошенко и Владимира Зеленского состоялись на НСК "Олимпийский" 19 апреля.
После дебатов на "Олимпийском", Порошенко прибыл на дебаты в "Общественное". Однако его оппонент Владимир Зеленский туда не приехал.
В ходе дебатов кандидаты обменялись рядом вопросов и сделали предвыборные заявления.
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