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Лилия Подкопаева рассказала, когда родит второго ребенка

Спортсменка уже не скрывает свое "интересное положение"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:15
Лилия Подкопаева
Лилия Подкопаева
Фото: instagram.com/podkopayeva_official

Знаменитая украинская спортсменка и олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева призналась, что они с ее возлюбленным ожидают пополнение в семье. Пара намекнула, когда именно появится на свет их ребенок. Об этом они рассказалаи в программе Катерины Осадчей "Світське життя".

Ведущая поинтересовалась у 40-летней Лилии и ее избранника Игоря, почему они до сих пор не сыграли пышную свадьбу, хоть и предложение американский бизнесмен сделал спортсменке год назад. В ответ Игорь поинтересовался у Кати, как она решала, где и когда выходить замуж. Ведущая призналась, что с Юрием Горбуновым они расписались за две недели до рождения их сына.

Лилия Подкопаева с мужем Игорем
Лилия Подкопаева с мужем Игорем
Фото: instagram.com/podkopayeva_official

На это Игорь ответил: "Тогда, следуя вашему примеру, расписаться мы должны в конце августа". Пара не стала раскрывать подробности и не сообщила пол ребенка, а также где Лилия собирается рожать.

Отметим, что у Лилии Подкопаевой есть двое детей: приемный сын Вадим, а также родная дочь Каролина Нагорная от ее экс-супруга Тимофея Нагорного.

Напомним, Лилия Подкопаева похвасталась стройной фигурой в бикини.

Смотрите также видео, как Лилию Подкопаеву раскритиковали за наряд:

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