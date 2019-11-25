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Мэр Киева Виталий Кличко: "Я лучший селфимейкер"

Виталий Кличко дал эксклюзивное интервью программе "Зірковий шлях"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:52

Виталий Кличко – настоящая мировая звезда, поэтому слухов о нем ходит очень много. В эксклюзивном интервью программе "Зірковий шлях" в рубрике "Кава з перцем" на телеканале "Украина" мэр Киева рассказал, обижает ли его критика и использует ли он личные звездные знакомства в работе.

Более популярного мэра в нашей стране надо еще поискать. Конечно, у этой узнаваемости есть и обратная сторона. Но Виталий Кличко относится к мемам удивительно просто.

"Их так много приходит. Знаете что – для политика ситуация очень плохая, когда тебя вообще не вспоминают. Если о тебе говорят, более того – улыбки вызывает, нормальные эмоции, почему нет?" – отметил Виталий Кличко в интервью программе "Зірковий шлях".

Виталий Кличко
Виталий Кличко
Фото: пресс-служба

Ходят даже слухи, что половину мемов о себе придумывает он сам. Однако политик заверил – у него на это времени нет. А вот на счет того, затрагивает ли его критика, мэр Киева ответил так: "Критику нужно воспринимать, как подсказку, чтобы становиться лучшим. И критики достаточно много".

На должности городского головы Виталий Кличко с 2014 года. В разговоре с журналистами телеканала "Украина" он признался, приходилось ли ему использовать свои знакомства для работы.

"Я постоянно это использую. Кстати, 2 года назад сложная ситуация была с финансами, нам перед зимой не хватало снегоуборочной техники. И я приехал к немецкому правительству, к друзьям. Танцевал, обнимал, целовал. И знаете что – натанцевал, наобнимал, нацеловал их аж на 17 автомобилей мерседесов, такая снегоуборочная техника. Очень благодарен им", – поделился мэр столицы.

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Ежедневно Виталий Кличко общается со многими людьми и не без гордости признается – лучше него селфи в Киеве не делает никто.

"Каждый день у меня прием граждан. И всегда он заканчивается: "А можно сделать селфи?" И я могу сказать – я лучший селфимейкер. Уже знаю каждую марку телефона, знаю, как это делать. Более того, я говорю – у меня очень длинный холдер, руки достаточно длинные, и я знаю, где свет, как правильно стать, чтобы фотография была всегда красивой", – рассказал Виталий Кличко в интервью телеканалу "Украина".

Напомним, что на днях за ужин с Виталием Кличко на аукционе Элины Свитолиной заплатили 21 000 долларов.

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