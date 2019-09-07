"Мы вас так ждали!": реакция украинских звезд на освобождение политзаключенных

7 сентября 35 украинцев вернулись домой из России

Звезды отреагировали на освобождение украинских политзаключенных Фото: Instagram

В субботу, 7 сентября, состоялся обмен пленными между Россией и Украиной. Сегодня 35 украинцев, среди которых 24 моряка и 11 граждан, незаконно задержанных властями РФ, вернулись домой. Звезды шоу-бизнеса отреагировали на возвращение своих земляков в социальных сетях.

О возвращении украинских политзаключенных смотрите в эксклюзивном сюжете:

"Это лучшие новости! Ребята, мы вас так ждали, с возвращением! Спасибо за мужество и низкий поклон за все, что вам пришлось выдержать", – написала в Instagram Катя Осадчая.

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"Лучшие новости за последние годы!", – коротко сообщила телеведущая Маша Ефросинина.

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"Счастливый день для Украины! Спасибо всем причастным к тому, что наши ребята вернулись домой! Поздравляю всех родственников и близких наших героев... Я хочу сказать, что нам нужно сделать все, чтобы и другие политзаключенные, которые все еще остаются в российских тюрьмах, как можно быстрее вернулись на родную землю", – высказался в блоге Святослав Вакарчук.

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"Это случилось! Олег Сенцов и пленники в Украине! Они дома! Браво всем, кто приложил к этому усилия!", – написал супруг Осадчей Юрий Горбунов.

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"Украинцы вернулись домой! Но борьба продолжается", – написал в Facebook лидер группы "Антитела" Тарас Тополя. Отметим, что прибывших украинцев в "Борисполе" лично встречал президент Владимир Зеленский.

"Наш номер на проекте "Танцы со звездами" посвящается Украинский, вернувшиеся из плена домой! Слава Украине", – сказал DZIDZIO на видео, опубликованном в Instagram.

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Ранее Святослав Вакарчук рассказал, останется ли в шоу-бизнесе после выборов.

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