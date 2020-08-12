"На меня давили": Глюкоза рассказала, как ее не пустили в Украину

Певица заявила, что ее три часа допрашивали на таможне

В четверг, 6 августа, российскую певицу Глюкозу (Наталью Ионову) не пустили на территорию Украины и запретили въезд в нашу страну на три года. Спустя несколько дней артистка решила прокомментировать эту ситуацию.

На своей странице в Instagram Наталья разместила большое сообщение, в котором поделилась подробностями допроса, проведенного украинскими пограничниками. По словам артистки, на нее якобы оказывали давление и постоянно задавали вопрос о территориальной принадлежности аннексированного Крыма. В Киев она приехала, чтобы "поработать над новой музыкой и встретиться с друзьями".

"До этого у меня уже стоял запрет на посещение Украины на три года из-за того, что я была в Крыму. После того как мой запрет закончился, я решилась поехать и навестить своих близких. Когда я оказалась на таможне, вокруг меня развернули настоящую спецоперацию. Меня отвели на допрос и допрашивали больше трех часов. С первых минут на меня давили, прессинг был такой, будто я какая-то террористка. Со мной все время говорили на украинском языке, зная, что я на нем не разговариваю, говорили очень грубо, выводя и заводя в комнаты вновь и вновь. Человек, который меня допрашивал, все время допроса снова и снова задавал один и тот же вопрос "Чей Крым?", – жалуется артистка.

Наталья Ионова Фото: instagram.com/glukozamusic

По словам Натальи, таможенники якобы добивались от нее признания, что Крым принадлежит Украине. Также артистка заявила, что ее "обидели и унизили", а допрос был провокацией.

"Обидно до слез, что тебя бессовестно унижают, провоцируют, используют и просто кидают в топку политического фарса. Делают тебя пешкой в игре, которая нацелена на усугубление межнациональных конфликтов, в игре, где людям навязывают, кто друг, а кто враг", – написала Ионова.

Напомним, российскому продюсеру Максиму Фадееву запретили въезд в Украину. Мы также сообщали, что российскому певцу Сергею Куприку также запретили въезд в нашу страну.

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