"Начинается новая эра": реакция знаменитостей на результаты выборов президента

Будущего президента поздравили как украинские, так и российские звезды

Владимир Зеленский Фото: instagram.com/zelenskiy_official

В воскресенье, 21 апреля, в Украине прошел второй тур выборов президента. В этой стадии соревновались шоумен Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко. Окончательные результаты экзит-полов по состоянию на 20:00 21 апреля показали, что во втором туре выборов президента Украины с отрывом в 47,5% голосов лидирует Владимир Зеленский. Сегодня, 22 апреля, числа почти не изменились. Владимир Зеленский все еще лидирует с большим отрывом от оппонента.

По такому случаю многие украинские знаменитости, а также российские звезды, которые теперь питают надежду свободно гастролировать по Украине, поздравили Зеленского с будущим президентством.

"Начинается новая эра! Поздравляю! Вам будет сложно, но вы обязательно справитесь!", – написала Оля Полякова.

скриншот

Также поддержала Владимира и знаменитая ведущая Маша Ефросинина: "Фееричное, историческое доказательство того, что нельзя пренебрегать доверием своего народа! Вова, а тебя я от души поздравляю! Но Будет Нелегко!".

скриншот

Коллега Владимира Зеленского по "95 Кварталу" Елена Кравец оригинально поздравила его с победой, опубликовав скриншот телефонного контакта Владимира, где немного ниже написано слово "главный": Я поздравляю тебя, мой друг! Ура! В добрый путь и с Богом! И можно я не буду тебя переименовывать в телефоне?".

скриншот

С победой Зеленского также поздравил российски артист Николай Басков. Он выразил надежду на то, что теперь сможет приезжать в Украину с концертами.

скриншот

Поддержала Владимира и певица Наталья Королева: "Хочу поздравить Владимира Зеленского с победой на выборах!!! Шо сказать, молодец сделал всех красиво!!!".

скриншот

Кроме этого, в комментариях к публикации Зеленского на его странице в Instagram слова поддержки оставили многие знаменитости: Ксения Собчак, Вера Брежнева, Михаил Галустян, Дима Билан и другие.

скриншот

Почти все пожелали будущем президенту Украины сил и мужества.

скриншот

Ранее мы сообщали, как голосовали украинские звезды во втором туре.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram