Второй тур выборов президента онлайн: главные подробности, фото и видео
На первом участке на выборах главы государства вовсю кипит работа
Сегодня, 21 апреля, в Украине пройдет второй тур выборов президента. В эту стадию вышли шоумен Владимир Зеленский, за которого в первом туре отдали голоса 30,24% избирателей (5 714 034 бюллетеня) и действующий глава государства Петр Порошенко, которому выразили поддержку 15,95 % избирателей (3 014 609 бюллетеня). Третье место было у лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко (13,40% избирателей, или 2 532 452 бюллетеня), однако не дало ей права побороться за высший пост в государстве.
01:02 В субботу, 20 апреля, в 23:00 по киевскому времени (в 8:00 по местному времени) уже начал работу первый избирательный участок №900001, в посольстве Украины в Австралии .
Первыми свои голоса за будущего главу государства начали отдавать избиратели, зарегистрированные на Зеленом континенте и Новой Зеландии. Голосование на нем продлится до 20:00 (11:00 по киевскому времени 21 апреля).
Напомним, что в первом туре здесь проголосовало 125 избирателей.
Ранее сообщалось, что украинцы, живущие в Москве и Санкт-Петербурге, могут отдать свой голос на выборах президента во втором туре 21 апреля в Хельсинки. Так постановил ЦИК.
Кроме того, в Италии ожидают настоящий бум желающих проголосовать 21 апреля на выборах президента Украины. Хотя на первый тур проголосовать пришла лишь четверть избирателей.
20 апреля
23:56 Глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук заявила, что все участковые комиссии получили бюллетени для голосования . Бюллетени были переданы на почти 30 тысяч участков.
20:57 Полиция взяла под охрану 199 окружных и 29888 участковых избирательных комиссий. Таким образом, правопорядок на УИК в день выборов будут обеспечивать 40 тыс. правоохранителей.
15:29 Стало известно, что на период выборов ГСЧС привлечет 40 тысяч спасателей , также Госслужба по чрезвычайным ситуациям задействует более двух тысяч единиц техники.
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