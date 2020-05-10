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Эксклюзив

Настя Каменских: "Все самое лучшее я взяла от родителей"

Певица приняла участие в спецпроекте Сегодня.Lifestyle ко Дню матери

Марина Попович
Сегодня, 09:00

10 мая в Украине и мире отмечается трогательный праздник – День матери. К этому особенному дню Сегодня.Lifestyle подготовили эксклюзивный спецпроект о силе веры мамы в своего ребенка, наполненный чувствами, переживаниями и глубокими эмоциями.

МАМА – первое слово, главное слово в каждой судьбе. Мамы поддерживают наш выбор поступать в театральный вместо юридического, сидят в первом ряду на трибунах и болеют за нас во время спортивных соревнований, закрывают глаза на низкие оценки по математике, понимая, что в ее ребенке растет будущий артист!

Украинские актеры, телеведущие, спортсмены и певцы поделились своей историей о том, как мама повлияла на их выбор в жизни, как помогла с ним определиться, как поддержала решение и воплотила детскую мечту в реальность.

NK | Настя Каменских

Певица Настя Каменских
Певица Настя Каменских
Фото: instagram.com/kamenskux

Украинская певица NK | Настя Каменских в комментарии Сегодня.Lifestyle признается, что все самое лучшее взяла от мамы. Лидия Петровна сделала огромный вклад в творческое развитие артистки, которая сейчас покоряет не только просторы Украины, но и Латинской Америки.

"Я благодарна родителям за многое. Все самое лучшее я взяла от них. Я родилась в музыкальной семье и с самого детства была окружена музыкой. Меня с детства приучили, что достичь успеха можно благодаря упорному труду", – говорит NK.

Настя Каменских с мамой
Настя Каменских с мамой
Фото: Сегодня, instagram.com/kamenskux

По словам Насти, порой ей казалось, что она слишком загружена и недостаточно проводит времени за простыми детскими играми. Но только ее трудолюбивость и поддержка мамы позволили ей стать тем, кем она есть сейчас.

"Мама меня водила на всевозможные кружки. Мне, как ребенку, тогда хотелось играть с подружками в куклы, но с самого детства мой день был расписан буквально поминутно: вокал, фортепиано, балет, языки. Мама говорит, что я была очень трудолюбивым ребенком. Тогда мне казалось, что я недостаточно провожу времени за простыми детскими играми. Но сейчас я ей очень благодарна за свое детство. Мама привила мне любовь к самодисциплине, развитию и взращивала желание всегда достигать своих целей и никогда не останавливаться", – с благодарностью вспоминает Настя Каменских.

Кто знает, если бы не мама, получилось бы у NK достичь такого колоссального успеха?!

"Если бы не ты... МАМА" – спецпроект о силе веры мамы в своего ребенка и как порой именно она заставляет достигать нас тех высот, о которых даже боялись мечтать.

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спецпроект День матери Настя Каменских
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