Не надо стесняться: поцелуи Владимира и Елены Зеленских покорили сеть

Владимир и Елена Зеленские не стесняются проявлять эмоции на публике

Владимир и Елена Зеленские Фото: Getty Images

Совсем скоро шоумен Владимир Зеленский станет Президентом Украины, а его жена Елена Зеленская – первой леди. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные ЦИК. Владимир Зеленский лидирует с огромным отрывом.

За любым успешным мужчиной стоит сильная женщина, которая поддерживает его во всевозможных начинаниях – даже когда он принимает решение баллотироваться в президенты страны. Елена Зеленская, хоть ранее пыталась как можно реже появляться в информационном пространстве, сопровождала своего мужа на всех важных публичных мероприятиях.

Так, впервые пара продемонстрировала эмоции после оглашения результатов первого тура, где Владимир Зеленский набрал 30%. Тогда будущий президент первым делом поблагодарил жену за поддержку нежным поцелуем.

Поцелуй Владимира и Елены Зеленских Фото: YouTube

19 апреля состоялись довольно эмоциональные дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко на НСК "Олимпийский", по окончании которых Елена страстно поцеловала мужа прямо на стадионе.

Жена Владимира Зеленского публично его поцеловала Фото: YouTube

21 апреля вечером появились первые официальные данные, в результате которых стало очевидно, что Владимир Зеленский – будущий Президент Украины. В этот раз пара вновь не стала сдерживать эмоции и нежно поцеловалась.

Владимир Зеленский с женой после оглашения первых результатов второго тура Фото: instagram.com/zelenskiy.fan

Фото поцелуев Владимира и Елены Зеленских моментально разлетелись по соцсетям, однако одних они умиляют, а у других, противников Зеленского, вызывают негодование.

Ранее мы писали, что Елена Зеленская после инаугурации хотела бы продолжить писать сценарии для "95 Квартала". Будущая первая леди Украины рассказала о планах на будущее. Кроме того, супруга Владимира Зеленского дала редкое откровенное интервью изданию "Сегодня".

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