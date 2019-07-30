Николай Тищенко перенес сложную операцию на руке: видео

Ресторатор сломал руку после выборов в Украине

Николай Тищенко Фото: instagram.com/nikolaytyshchenko

Украинский телеведущий и ресторатор Николай Тищенко, который прошел по спискам партии "Слуга народа" в Верховную Раду Украины, сломал руку и перенес сложную операцию.

Певец Таркан перенес сложную операцию. Подробности в сюжете:

На своей страничке в Instagram новоиспеченный народный депутат записал видео, на котором рассказал о пережитых неприятностях. Шоумен предстал перед подписчиками со сломанной и загипсованной рукой, отметив, что перенес сложную операцию. Ко всему, Николай поблагодарил всех украинцев, кто отдал за него голос на выборах.

"Друзья, спасибо за поддержку! Немного отсутствовал, но возвращаюсь в строй", – написал он под опубликованным видео.

27 Июл 2019 в 8:39 PDT INSTAGRAM (@nikolaytyshchenko)

Теперь Тищенко восстанавливается и готовится к новому этапу в своей жизни – политике. Также о его сложной операции рассказала подписчикам супруга – Алла Барановская.

Скриншот из соцсети

"На днях ему сделали достаточно сложную операцию. Но он не перестает работать и сейчас находится на обучении. Спасибо всем, кто волновался... Мы держались", – написала Алла на своей странице в Instagram.

При каких обстоятельствах шоумен получил травму руки, пока – неизвестно.

Напомним, что в канун парламентских выборов в Украине ногу сломал еще один кандидат в народные депутаты и шоумен – Сергей Притула.

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